Desde el PRO adelantaron que se esperan "meses muy difíciles" aunque mantienen la confianza en Javier Milei

El diputado Diego Santilli pidió ayudar al Presidente "para seguir luchando contra la inflación" y cuestionó al Congreso por "no haberle dado herramientas".

Sobre este punto, Santilli consideró que " el Parlamento está en deuda por no haberle dado una herramienta al presidente ". Si bien reconoció que hay una relación "tirante" con el Poder Legislativo, sostuvo que "al Congreso le faltó", y criticó la caída de la ley ómnibus y el rechazo del DNU en el Senado.

"Es el único presidente de la democracia al que no se le aprueba una primera ley. Tamaña ley, pero la ley primogénita era de 669 artículos y terminó en 330. Se votó en general y algo pasó en particular que no se votó", recordó sobre el traspié de la primera versión de la ley ómnibus.