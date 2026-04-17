Ante la crisis política de LLA, el PRO mueve fichas e inicia gira federal

Con Mauricio Macri a la cabeza, el partido inicia su reconstrucción y apunta a marcarle el terreno a La Libertad Avanza. En un acto en Chaco, el expresidente descartó ser oposición a Milei, pero cuestionó las internas del Gobierno y llamó a "blindar" el cambio.

En el camino hacia la reconstrucción del partido y en busca de mayor protagonismo en la escena política, el PRO empezó a mover fichas para recuperar el terreno que La Libertad Avanza, aliados y a la vez competidores, le ganó en los últimos años. La crisis libertaria por la acumulación de causas que investigan presunta corrupción le dio aire al macrismo , que con una gira federal apuesta a volver a posicionarse de cara a la sociedad como una "garantía del cambio" para 2027.

Los amarillos tomaron nota del desplome del presidente Javier Milei en las encuestas y comenzaron a pergeñar una estrategia para atraer al votante blando de LLA que, desencantado por la inflación y por el impacto del ajuste en el bolsillo, empieza a cuestionar la efectividad del plan económico violeta. Las denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las diferencias internas en el Gobierno suman al cóctel de críticas.

Con ese telón de fondo, y tal como anticipó Ámbito , el PRO lanzó una gira federal que inició este viernes con una presentación de dirigentes y diputados nacionales en Resistencia, Chaco, con el expresidente y titular del partido, Mauricio Macri, como principal figura. El mandatario tiene previsto continuar con los viajes por el interior del país y reunirse con gobernadores aliados.

Del encuentro federal participan el economista correntino y ministro de Hacienda de CABA, Gustavo Arengo Piragine, y el presidente de la Fundación Pensar de Misiones, Ricardo Quiroz. El legislador porteño Darío Nieto disertó sobre inteligencia artificial y el senador nacional por Misiones, Martín Goerling, habló de la actualidad política en el Congreso de la Nación, donde el partido trabaja codo a codo con LLA para la aprobación de leyes.

La centralidad del acto la tuvo Macri, quien aprovechó para marcarle la cancha al oficialismo al señalar que fue el PRO el que "plantó la semilla de la libertad y el cambio en Argentina" , aunque reconoció que luego del gobierno del Frente de Todos, al que definió como un "ejército de demolición", en 2023 "volvimos a avanzar". "Pero el cambio no está blindado" , dijo y señaló que es el desafío hacia adelante.

Al analizar la actualidad política y el futuro del Gobierno, pidió "dejar de lado las peleas internas" ya que "lo que está en juego es el futuro de nuestro país. "Se vienen tiempos en que hay que volver a ser protagonistas. Hay que ser mejor de lo que somos. Tengamos grandeza", dijo y reafirmó el lugar del PRO como aliado: "Jamás vamos a cuestionar el rumbo. No vamos a ser oposición", aclaró, aunque advirtió que tampoco dejarán de reconocer "lo que está bien y señalar lo que está mal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2045268255036543194?s=20&partner=&hide_thread=false Somos el próximo paso. pic.twitter.com/48mJmh7m01 — PRO (@proargentina) April 17, 2026

Con el inicio de la gira federal, el macrismo se propone disputarle a Milei sus mapa de aliados y plantar bandera en aquellos distritos en los que cuenta con referentes de peso, con el objetivo de comenzar a construir una estrategia nacional sin tener que depender de La Libertad Avanza.

Ante las dificultades que enfrenta el Gobierno en el plano judicial y las dudas que genera el plan económico en la sociedad, Macri no descarta presentar un candidato presidencial propio, pensando en un escenario similar al ocurrido en 2023, cuando los números que arrastró el PRO le permitieron negociar con Milei de cara al balotaje.

El PRO reflota Ficha Limpia en medio de los escándalos judiciales de Manuel Adorni

Mientras tanto, la presión sobre LLA también se jugará en el Congreso, donde el oficialismo necesita de todos los votos para continuar impulsando los proyectos del presidente Milei. Pero el PRO marcará la cancha también con otro aspecto, el judicial. En las últimas horas, el bloque del Senado presentó nuevamente el proyecto de Ficha Limpia, en medio de las acusaciones que enfrenta Manuel Adorni en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

En 2024 y 2025, la iniciativa no logró prosperar en terreno legislativo por falta de votos, lo que derivó en críticas cruzadas entre el PRO y La Libertad Avanza, con Macri y Milei a la cabeza de las acusaciones que llegaron a escalar al punto de denunciarse mutuamente de realizar pactos con el kirchnerismo para que el proyecto no avance. Quedará por ver si la propuesta vuelve a ponerlos frente a frente.

Mientras tanto, la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito avanzó sobre un nuevo punto sensible: la compra y posterior refacción de un departamento ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. En el expediente ya fueron incorporadas imágenes del inmueble antes y después de las obras, con el objetivo de reconstruir el alcance de la remodelación y determinar quién afrontó ese gasto.

La propiedad fue comprada por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes declararon ante la Justicia que no participaron directamente de los detalles de la operación. Según dijeron, esas gestiones quedaron en manos de Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Ambas perciben haberes jubilatorios de alrededor de $350.000, aunque sostuvieron que contaban con dinero disponible para concretar la adquisición a medias en mayo de 2025.

Uno de los ejes que ahora analiza el fiscal Gerardo Pollicita es el costo de la remodelación del departamento. El interés pasa por establecer si las obras realizadas alcanzan para justificar la diferencia advertida en la operación, estimada en unos u$s30.000, y, sobre todo, quién financió esos trabajos.

En ese marco, la Justicia incorporó fotografías que muestran el estado original del inmueble y cómo quedó tras las refacciones. En las imágenes se observan cambios notorios en sectores como la cocina, los baños, las habitaciones, los pasillos y el patio, con una transformación integral de los ambientes y una mejora visible en terminaciones, mobiliario y diseño.