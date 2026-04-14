El PRO bonaerense define estrategia y no descarta otro frente con La Libertad Avanza

El PRO de la provincia de Buenos Aires se reagrupa este martes para definir las mesas ejecutivas del consejo directivo y de la asamblea partidaria, el órgano encargado de sellar alianzas electorales para 2027. El partido de Mauricio Macri se encamina a explorar negociaciones con La Libertad Avanza para analizar la posibilidad de replicar un acuerdo electoral en territorio bonaerense, estrategia que sin embargo podría diferir a nivel nacional.

"Hay que lograr un acuerdo para enfrentar a Kicillof y apoyarnos en el equipo del PRO que lideran Cristian (Ritondo) y Sole (Martinez) para volver a gobernar la provincia" , fue el pedido de Alex Campbell , vicepresidente del Senado bonaerense e integrante de la asamblea del PRO en la previa al encuentro que comenzó este mediodía en el local partidario de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo.

La cumbre está encabezada por Cristian Ritondo y Soledad Martínez , jefes del partido, y cuenta además con la presencia de Natalia Villa, titular de la asamblea y dirigente de confianza de la intendenta de Vicente López. Si bien no estaba prevista su presencia en un principio, el propio Macri también participa del encuentro.

En el orden del día figura conformar el consejo directivo para designar a la secretaraa general, cargo que ocupará Florencia de Sensi, quien responde a Ritondo, y la mesa ejecutiva. También se pondrá en funciones a la mesa ejecutiva de la asamblea, a la junta electoral y se designará al tesorero. La ratificación de Ritondo como jefe partidario en la provincia de Buenos Aires, secundando por Sole Martínez, longa manu de Mauricio Macri en ese distrito , es el primer indicio de que el PRO y La Libertad Avanza podría volver a conformar un frente electoral en territorio bonaerense el próximo año.

Ritondo fue el arquitecto de la alianza electoral con los libertarios para las legislativas desdobladas y también para las elecciones nacionales de octubre pasado donde ese frente se impuso al peronismo de Axel Kicillof con Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional. "La gobernación de la provincia se define en primera vuelta, no hay balotaje. Por eso es importante unir fuerzas con LLA para ganarle al peronismo", se sinceró uno de los organizadores del encuentro de hoy de cara a 2027. La posibilidad de que Santilli, actual ministro del Interior, sea el candidato para la gobernación, teniendo en cuenta su origen PRO y su penetración en capas del peronismo, podría incluso allanar el camino de un acuerdo opositor en la provincia .

Sin embargo, para las presidenciales, Macri mastica otra estrategia. La posibilidad de presentar un candidato propio que compita con el intento de reelección de Javier Milei para abrir una nueva ventana de negociación en el escenario de que el actual presidente no logre ganar en primera vuelta y necesite el apoyo del PRO para el balotaje. Esa estrategia nacional diferenciada de la bonaerense fue expuesta por la intendenta de Vicente López en el último congreso del PRO en Parque Norte: "Tenemos claro el rumbo: para adelante, preparados para acompañar pero también para reemplazar y ser los próximos. Sabemos cómo hacerlo. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos más fuertes".

Gira de Mauricio Macri

De hecho este viernes, un encuentro regional del macrismo del NEA en Chaco. Un primer reagrupamiento de dirigentes y partidos aliados para definir candidaturas de cara a las elecciones del próximo año. Macri dará una charla en un hotel del centro de Resistencia y tiene previsto además un encuentro con el gobernador radical, Leandro Zdero, quien en los últimos comicios legislativos unió a la UCR, el PRO y La Libertad Avanza en un mismo frente electoral. El ex presidente estará acompañado por el armador nacional Ezequiel Sabor, Ezequiel Jarvis, el referente local Patricio amarilla y el coordinador regional Humberto Schiavoni.

En el plano bonaerense, Ritondo y Martínez van a presentar un informe del estado general de la provincia de Buenos Aires titulado "El Estado de abandono" con cinco ejes: seguridad, educación, salud, infraestructura y desarollo productivo. Entre las conclusiones del documento se advierte que en el distrito "no falta potencial, falta gestión. Si la Provincia no cambia, no cambia la Argentina".

Sin embargo, no todos los sectores apoyan un nuevo acuerdo entre el PRO y LLA. Los hermanos Santiago (intendente de San Nicolas) y Manuel Passaglia insitirán con romper la polarización con su nuevo espacio político con el que competirán en las próximas elecciones para la gobernación. "HECHOS", propone una alternativa centrada en la gestión y busca, según sus impulsores, "superar las peleas ideológicas". Manuel Passaglia, actual diputado provincial y ex intendente de San Nicolás salió a fijar postura sobre sus ex aliados del PRO en el marco del encuentro partidario que realizarán hoy. “No hay mucho para decidir, fueron juntos en las últimas elecciones, votaron todas las leyes juntos y muchos de los funcionarios del actual gobierno nacional son del PRO. Está claro que ya eligieron su candidato a Presidente y es Javier Milei”, lanzó Passaglia.