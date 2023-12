Detuvieron un micro en el que viajaba el dirigente Carlos "Perro" Santillán hacia el acto de la CGT

"Esto me hace acordar mucho a la dictadura o a los tiempos en los que regía el estado de sitio en la Argentina", deslizó el sindicalista del gremio municipal de Jujuy.

"Lamentablemente nos detuvieron en (la localidad bonaerense de) Zárate-Campana. La Gendarmería dijo que le faltaba un papel al ómnibus. Nos quisimos bajar, pero no nos dejaron. Esto me hace acordar mucho a la dictadura o a los tiempos en los que regía el estado de sitio en la Argentina", opinó Santillán en declaraciones a Radio 10.

El dirigente sindical jujeño explicó que el ómnibus fue derivado hacia la Terminal Dellepiane, en el barrio de Flores , por lo que ahora quienes viajaban hacia Buenos Aires para participar de la protesta no saben cómo van a regresar a la provincia.

"Nos quedamos sin colectivo y no sabemos cómo vamos a volver. No tenemos un peso y no tenemos comida", comentó el gremialista municipal.