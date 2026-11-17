Tras una reunión de la mesa ejecutiva encabezada por Mauricio Macri, el partido confirmó que acompañará la suspensión de las primarias para 2027.

El PRO definió su posición frente a la reforma electoral que impulsa Javier Milei y resolvió acompañar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO ), además de respaldar la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. La decisión se tomó durante una reunión de la mesa ejecutiva nacional encabezada por Mauricio Macri, en la antesala de que el Senado retome este martes el debate del proyecto .

A través de un comunicado, el partido ratificó que uno de sus principales objetivos es avanzar con la aprobación de Ficha Limpia , una iniciativa que busca impedir que personas con determinadas condenas penales puedan presentarse como candidatos a cargos electivos. "Es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia", señalaron desde el espacio amarillo.

La definición representa un respaldo político para el Gobierno , que busca reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral en el Congreso. Hasta ahora, el jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, había expresado reparos sobre la suspensión de las primarias y cuestionado la posibilidad de modificar las reglas electorales a pocos meses de una elección presidencial.

El encuentro contó con la participación de los principales referentes nacionales del PRO. Además de Macri, estuvieron el diputado Fernando de Andreis, el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo , y el titular de la bancada en el Senado, Martín Goerling . También participaron la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal , la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez , y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro .

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia. También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección…

La convocatoria incluyó a los tres gobernadores del espacio, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .

El partido también respaldó la eliminación de la elección directa de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. La propuesta establece que esos legisladores sean designados por la Cámara de Diputados, en lugar de ser elegidos mediante el voto popular.

El Senado retoma la reforma electoral con la mira puesta en las PASO

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volverá a reunirse este martes desde las 15 para retomar el tratamiento de la reforma electoral impulsada por Javier Milei. Con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como principal objetivo, el oficialismo llegará al encuentro con un borrador modificado que incorpora concesiones a los gobernadores aliados para intentar destrabar una iniciativa que permanece frenada desde hace meses.

La principal modificación respecto del proyecto original es que, en lugar de avanzar con la eliminación definitiva de las primarias, el nuevo texto propone suspenderlas por única vez para las elecciones de 2027. A cambio el Gobierno incorporó la habilitación de listas colectoras, también por única vez, un reclamo de algunos gobernadores para permitir que distintas fuerzas políticas puedan acompañar una misma fórmula presidencial con listas legislativas propias.

La reunión, convocada por el presidente de la comisión, el senador fueguino Agustín Coto, se realizará en el Salón Illia y tendrá como eje el análisis del expediente enviado por el Poder Ejecutivo. La expectativa de La Libertad Avanza es conseguir dictamen durante la misma jornada y dejar encaminado el tratamiento en el recinto para el jueves 26 de noviembre.