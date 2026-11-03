Escuela de la SIDE: quiénes pueden registrarse y cómo son los exámenes de ingreso + Agregar ámbito en









La Secretaría de Inteligencia de Estado abrió la inscripción para el Concurso Público de Ingreso 2027 a la Escuela Nacional de Inteligencia.

La Escuela Nacional de Inteligencia habilitó la inscripción digital para incorporar nuevos perfiles a su carrera profesional.

Por primera vez en su historia, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) puso en marcha un concurso público y abierto a la ciudadanía para sumarse a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación. La medida se formalizó mediante la Resolución 941/2026, firmada por el secretario del área, Cristian Auguadra, reglamentando las pautas que regirán para el Curso Básico de Ingreso (CBI) a la Escuela Nacional de Inteligencia.

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De acuerdo con el subsecretario del organismo, José Lago Rodríguez, el proceso apunta a fortalecer la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional con la mirada puesta en resguardar los recursos estratégicos del país. La inscripción ya se encuentra habilitada de forma digital y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Déborah de Urieta Cómo registrarse y cuáles son los requisitos El trámite de inscripción se realiza de forma remota completando el formulario disponible en la plataforma oficial del organismo (SIDE.gob.ar/carreras). El llamado está dirigido a ciudadanos argentinos nativos, naturalizados o por opción que no posean incompatibilidades legales, que hayan concluido los estudios secundarios y presenten la documentación que certifique el perfil requerido para la vacante.

Una vez finalizado este periodo, la Secretaría establecerá el cupo definitivo y los perfiles técnicos necesarios. La Escuela realizará una preselección inicial de postulantes y quienes superen esa primera revisión quedarán habilitados para comenzar el esquema de pruebas.

Durante la cursada presencial del CBI, los aspirantes contarán con dedicación exclusiva y percibirán un "Estipendio Estudiantil" mensual no remunerativo. Para sostener la regularidad se exigirá asistencia obligatoria (con un límite de cinco faltas injustificadas) y el cumplimiento de estrictos códigos de conducta y confidencialidad.

Escuela de la SIDE: las 4 etapas del concurso El proceso de evaluación comprende cuatro instancias eliminatorias que se calificarán en una escala de 1 a 10. Aquellos postulantes que obtengan un puntaje inferior a 7 en alguna de las pruebas o resulten no aptos quedarán automáticamente al margen del concurso: Examen de conocimientos generales : Primera prueba escrita y anónima sobre contenidos formativos básicos

: Primera prueba escrita y anónima sobre contenidos formativos básicos Evaluaciones psicofísicas y de contrainteligencia : Exámenes físicos, psicológicos, psicotécnicos y controles de seguridad específicos, con resultado de aptitud reservado

: Exámenes físicos, psicológicos, psicotécnicos y controles de seguridad específicos, con resultado de aptitud reservado Examen de idoneidad técnica : Evaluación escrita y anónima corregida por docentes de trayectoria académica, enfocada en las competencias específicas del perfil al que se aspira

: Evaluación escrita y anónima corregida por docentes de trayectoria académica, enfocada en las competencias específicas del perfil al que se aspira Coloquio final: Entrevista ante un tribunal compuesto por tres funcionarios de la SIDE para evaluar la capacidad de análisis, el trabajo en equipo, la ética y la motivación personal Los resultados finales determinarán un orden de mérito con el que se cubrirán las plazas disponibles para integrar la planta condicional del organismo. En caso de paridad en el puntaje, la definición se resolverá según la nota obtenida en el coloquio, la calificación del examen técnico y, en última instancia, el promedio de la prueba general.

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