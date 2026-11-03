Furor total: la serie de Tom Hiddleston en Disney+ que arrasa en streaming tras su paso por el cine + Agregar ámbito en









Dos temporadas, nuevas escenas y un renovado interés por las líneas temporales explican el repunte internacional.

La ficción combina acción, ciencia ficción y viajes temporales en una historia que conquistó a espectadores de distintos países. Disney

Disney+ atraviesa un nuevo fenómeno de audiencia que volvió a poner a una producción de Marvel entre los contenidos más elegidos del público internacional. El movimiento se produjo después de un importante reestreno cinematográfico que despertó el interés de los fanáticos por una de las historias más relevantes de la franquicia.

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El regreso de determinados personajes a la pantalla grande y las conexiones con acontecimientos futuros del Universo Cinematográfico de Marvel generaron una nueva ola de reproducciones. La repercusión no quedó limitada a un mercado: los registros de audiencia muestran un crecimiento significativo en distintos países y territorios.

Tom Hiddleston vuelve a despertar el interés del público con una de las producciones más reconocidas de Marvel. Disney ¿De qué trata Loki? La historia sigue a una versión alternativa de Loki, el Dios de las Travesuras, que consigue escapar con el Teseracto durante los acontecimientos de Avengers: Endgame. Sin embargo, su intento de cambiar su destino tiene consecuencias inmediatas: termina bajo la custodia de la Autoridad de Variación Temporal (AVT), una organización encargada de vigilar las diferentes líneas temporales y evitar alteraciones consideradas peligrosas.

A partir de ese momento, el protagonista descubre que existe una estructura que controla el tiempo y decide qué acontecimientos deben suceder. Allí conoce a Mobius M. Mobius, un agente que intenta comprender su personalidad y convencerlo de colaborar con la institución. La relación entre ambos se convierte en uno de los puntos centrales de la primera temporada.

La trama también incorpora a Sylvie, una variante femenina del personaje que tiene sus propios motivos para enfrentarse a la AVT. Su aparición modifica el rumbo de los acontecimientos y abre interrogantes sobre el libre albedrío, el destino y la identidad.

La segunda temporada retoma las consecuencias de esos sucesos y presenta un conflicto todavía más complejo. Loki comienza a experimentar desplazamientos involuntarios entre distintos momentos temporales, mientras intenta evitar el colapso de la organización y encontrar una salida para sus compañeros. Cuáles son los récords que rompió la producción de Marvel en más de 40 países El renovado interés por la historia se tradujo en cifras destacadas para el catálogo de Disney+. De acuerdo con los registros de audiencia difundidos por MeriStation y recogidos por distintos medios, la producción llegó al primer puesto de reproducciones de la plataforma en 40 países. Además, consiguió ubicarse entre los tres contenidos más vistos en 57 territorios. Se trata de un resultado significativo para una ficción que no estrenó episodios nuevos desde hace varios años y que volvió a ganar terreno gracias a su conexión con los acontecimientos cinematográficos de Marvel. El universo de Marvel vuelve a captar la atención de los suscriptores con una producción que mantiene su vigencia en streaming. Elenco de Loki Tom Hiddleston como Loki

como Loki Owen Wilson como Mobius M. Mobius

como Mobius M. Mobius Sophia Di Martino como Sylvie

como Sylvie Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Renslayer

como Ravonna Renslayer Wunmi Mosaku como la cazadora B-15

como la cazadora B-15 Eugene Cordero como Casey

como Casey Tara Strong como la voz de Miss Minutes

como la voz de Miss Minutes Jonathan Majors como Victor Timely y otras variantes de El Que Permanece

como Victor Timely y otras variantes de El Que Permanece Ke Huy Quan como Ouroboros (O.B.)

como Ouroboros (O.B.) Rafael Casal como Brad Wolfe, también conocido como el cazador X-5

como Brad Wolfe, también conocido como el cazador X-5 Richard E. Grant como Loki Clásico

como Loki Clásico Jack Veal como Kid Loki

como Kid Loki DeObia Oparei como Loki Fanfarrón

como Loki Fanfarrón Cailey Fleming como una versión joven de Sylvie

como una versión joven de Sylvie Sasha Lane como la cazadora C-20 Trailer de Loki

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