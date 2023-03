Diputados: el oficialismo consiguió los votos y aprobó la moratoria previsional

Además, como parte de una iniciativa que había obtenido media sanción del Senado en el 2021, se convirtió en ley el proyecto de digitalización de las historias clínicas. La propuesto contó con 227 votos a favor, dos en contra y 28 ausencias.

¿Qué propone el proyecto de ley de reforma previsional?

Se estima que la sesión de este martes durará alrededor de 6 horas. El proyecto de moratoria previsional establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.

El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.

Para avanzar con el debate, el FdT deberá reunió el apoyo de bloques minoritarios e intermedios. Fuentes parlamentarias adelantaron que la principal bancada opositora recién ingresaría al recinto una vez que el FdT y sus circunstanciales aliados consigan las 129 presencias que permitan habilitar el inicio de la sesión.

Para alcanzar ese número, desde el FdT confían en los respaldos de los cuatro diputados de la Izquierda, los cuatro del interbloque Provincias Unidas (referenciados en los gobiernos provinciales de Misiones y Río Negro) y con al menos cuatro de los ocho integrantes del interbloque Federal.

Se aprobó la digitalización de historias clínicas

La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país. La iniciativa sumó el respaldo de 227 diputados en la sesión especial de este martes, en tanto que dos se expresaron en contra y se registraron 28 ausencias.

Durante el debate, la socialista Mónica Fein, presidenta de la comisión de Salud, señaló: "Este programa tiene por objetivo final que todas las provincias, y que todos los subsistemas tengan accesibilidad segura y confiable de nuestra historia clínica, pero por sobre todo que cada uno de nosotros y nosotras podamos disponer de ella".

Por su parte, el oficialista Daniel Gollán, expresó: "En Argentina por año se procesan 150 millones de consultas ambulatorias, teniendo en cuenta solo al sector público, porque lamentablemente el sector privado no informa y no está conectado con las estadísticas".

El proyecto obtuvo dictamen favorable en la comisión de Acción Social y Salud Pública en octubre del año pasado con el consenso del oficialismo y la oposición, pero no se pudo tratar debido a que Juntos por el Cambio no dio quórum para habilitar la sesión del 21 de diciembre, y si no se convertía en ley esta semana perdía el estado parlamentario.