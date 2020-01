Diputados: kirchnerismo blindó debate sobre deuda pública con su ley "light"

La última iniciativa generó furia dentro de Cambiemos, que votó dividido. En la trifulca por la postura a adoptar intervinieron fuerte, y a favor de Casa Rosada, los mandatarios provinciales del radicalismo Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suarez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien forzó hasta último momento el aglutinamiento del PRO en todo su conjunto, aunque sin éxito.

Más allá del pedido de Rodríguez Larreta, algunos discursos en el recinto fueron más claros que los votos. Por caso, el chubutense Ignacio Torres (PRO-Chubut) disparó: “Me gustaría que me expliquen cómo vamos a generar más trabajo si tenemos la segunda tasa de presión fiscal más alta del mundo. Cualquier emprendedor trabaja de lunes a jueves para pagar impuestos y, el resto de la semana, para solventar costos operativos”.

Fue curiosa también la votación de varios radicales mendocinos, entre ellos, el exgobernador Alfredo Cornejo, actual presidente del partido. Varios de ellos fueron parte de las siete abstenciones que tuvo el proyecto, tal como indicó la página web de votaciones de la Cámara baja. Sin embargo, su sucesor Suarez fue uno de los firmantes del acuerdo con el Gobierno nacional. En tanto, la Coalición Cívica cumplió con lo prometido y rechazó la ley en cuestión.

“El Gobierno anterior no defendió los intereses de la sociedad argentina fuera del país y eso es lo que vamos a hacer”, señaló el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner, al justificar la postura oficialista, tal como defendió al Gobierno en diciembre pasado durante el megapaquete de emergencias, ajuste -a través de festín de impuestos- y congelamiento de jubilaciones.

Durante largos tramos de la discusión, tanto oficialistas como opositores cruzaron reproches sobre quién perjudicó más al país. Uno de los momentos más álgidos ocurrió tras los datos “oficiales” que lanzó en el recinto el macrista Fernando Iglesias. Según lo que aportó el legislador porteño, en el segundo período de Cristina de Kirchner al frente del Ejecutivo hubo más endeudamiento y gastos en dólares -como por ejemplo, subsidios y uso de reservas- que en el de Cambiemos.

“Estamos al lado del Gobierno y para lo que necesite en materia de refinanciación, renegociación o fortaleza en el frente externo”, dijo el jefe de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri. Además, manifestó que “por suerte ya quedó atrás la época de aplaudir los default”, y que “hay que definir cómo vamos a crecer, cómo va a ser nuestra política de exportación, cuáles son los motores donde tenemos desarrollo económico”.

Párrafo aparte para Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica y renunciante de su banca -ya aprobada- desde marzo próximo. Ante el inminenete circo que se desataba con los ya clásicos discursos chatos en el recinto -no todos, ya que algunos se salvan-, la legisladora deslizó la posibilidad de apurar la votación en general para mostrar un fuerte apoyo al Gobierno ante negociaciones en el exterior. La jugada no le salió bien y terminó a los gritos, fuera de micrófono, con el legislador silvestre José Luis Ramón.

Chirolas

Casi toda la oposición acompañó al kirchnerismo a cambio de un proyecto de resolución para “crear una mesa de trabajo y analizar y proponer acciones para atender a la sostenibilidad de la deuda que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantienen con el sector público nacional”.

En dicha mesa estarán las presidencias de Diputados -Sergio Massa- y del Frente de Todos en esa Cámara -Kirchner-, las autoridades del interbloque de Juntos por el Cambio, la jefatura de Gabinete, y los ministerios del Interior y de Economía.

Como agenda aparece la elaboración de una reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal “con el objetivo de propender a la sostenibilidad de la deuda pública provincial, facilitando -en particular- el acceso de las jurisdicciones locales a mejores condiciones financieras y al endeudamiento con organismos internacionales de crédito y con programas nacionales”. Dos bloques menores de la oposición se quejaron por no haberlos tenido en cuenta y presentaron una iniciativa similar que generó una minitrifulca en los últimos minutos de la sesión. No logró los votos necesarios para ser aprobada.