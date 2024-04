Diputados piden la renuncia de Rodolfo Barra por conflicto de intereses en la causa YPF

Diputados de la Coalición Cívica solicitaron la renuncia del Procurador General del Tesoro, que no puede intervenir en la causa YPF.

A través de sus redes sociales, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, consideró que la excusación de Barra representa "un apartamiento formal que no alcanza ni da garantías suficientes". "Si el Procurador que debe defender los intereses del Estado Argentino no puede intervenir en el principal caso judicial contra nuestro país, entonces no tiene sentido que continúe en su cargo. Barra debe renunciar inmediatamente y dejar su función a quien pueda ejercerla plenamente con integridad, idoneidad y sin conflictos de intereses", agregó.