Diputados: UCR contiene a los cinco "libertarios" dentro del bloque

Hubo catarsis, gritos y reclamos pero no hubo expulsión. El bloque de Diputados de la UCR mantuvo anoche una tensa reunión en la previa al asado de Javier Milei en Olivos y logró bajar de esa cena a cuatros de los cinco legisladores que habían apoyado el veto presidencial a la movilidad jubilatoria.

UCR: fractura virtual

Por ahora, el sector de Manes no se va a ir del bloque con el objetivo de "defender las banderas y la identidad del radicalismo", según explicaron ante la consulta de Ámbito. "No queremos que le regalen el partido y el bloque a Milei. Vamos a seguir exigiendo un cambio en la conducción del bloque. Ni De Loredo ni Karina Banfi pueden seguir siendo las autoridades. Además de no conducir en la práctica, desoyen las decisiones del partido nacional", advirtieron desde el despacho de Manes.