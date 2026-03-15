Diputados vuelve a la carga por el caso $LIBRA y convoca a una conferencia por nuevas revelaciones

Integrantes de la comisión investigadora del Congreso anunciarán este lunes nuevas precisiones sobre el escándalo de la criptomoneda que sacudió a la política argentina en 2025. Ahora investigan una nota en el celular de Mauricio Novelli que menciona un presunto acuerdo por u$s5 millones.

El escándalo $LIBRA suma tensión política: diputados hablarán de las novedades en el caso y del informe realizado por la comisión en 2025.

Los diputados que integran la Comisión Investigadora del caso $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 16 de marzo a las 16 en la Cámara de Diputados de la Nación. Según anticiparon, brindarán detalles sobre nuevas informaciones vinculadas al escándalo de la criptomoneda que se investiga desde 2025, donde se presumen vínculos con el gobierno de Javier Milei.

Según la convocatoria difundida por legisladores de la comisión, el encuentro se realizará tras la aparición de hechos recientes que tomaron estado público y que guardan relación con el informe final presentado por el Congreso en noviembre de 2025 , en el marco de la investigación parlamentaria.

El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero de 2025 , cuando el presidente argentino Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento de esa criptomoneda, presentándola como una iniciativa privada orientada a financiar proyectos productivos en Argentina.

Tras ese mensaje, el valor del token se disparó rápidamente —llegando a superar los u$5 por unidad — pero horas después se desplomó. Diversos análisis señalaron que el comportamiento fue compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull” , donde algunos inversores obtienen ganancias mientras la mayoría sufre pérdidas.

Investigaciones posteriores indicaron que decenas de miles de inversores resultaron afectados , mientras un pequeño grupo de billeteras digitales obtuvo ganancias millonarias tras vender sus posiciones antes del colapso del precio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2033223089840926747?s=20&partner=&hide_thread=false $LIBRA: CONFERENCIA DE PRENSA EN DIPUTADOS



Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA convocamos a una conferencia de prensa el día lunes 16, a las 16 horas, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (sala a confirmar), en virtud de los… pic.twitter.com/9zG3npS5kh — maxi ferraro (@maxiferraro) March 15, 2026

La investigación del Congreso y convocatoria de Diputados

A raíz del escándalo, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora especial para analizar el caso, citar a funcionarios del Poder Ejecutivo y reunir pruebas sobre el origen y la promoción de la criptomoneda.

Ese cuerpo legislativo realizó audiencias, solicitó informes y tomó declaraciones durante varios meses. En noviembre de 2025 presentó su informe final, en el que sectores de la oposición señalaron que el presidente habría tenido una “colaboración imprescindible” en la maniobra, aunque el oficialismo cuestionó esas conclusiones.

La conferencia convocada para este lunes buscará explicar cómo las nuevas revelaciones conocidas públicamente se vinculan con las conclusiones del informe del Congreso, además de detallar los pasos institucionales que los legisladores consideran necesarios tanto en el plano legislativo como judicial.

El caso $LIBRA continúa bajo investigación en distintos ámbitos y se mantiene como uno de los episodios políticos y financieros más resonantes de los últimos años en la Argentina, por el impacto que tuvo en el mercado cripto y por sus derivaciones institucionales.

Causa $LIBRA: investigan una nota en el celular de Mauricio Novelli que menciona un presunto acuerdo por u$s5 millones

Un documento encontrado en el teléfono del empresario Mauricio Novelli pasó a formar formar parte de la investigación judicial que analiza una supuesta estafa en el marco del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Se trata de una anotación en la que se menciona un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado a la promoción del token.

El archivo fue detectado por el peritaje del celular del empresario Novelli y describe un presunto esquema de pagos relacionado con la difusión pública del proyecto. Según surge de ese registro, el entendimiento contemplaría distintos desembolsos asociados al respaldo que el presidente Javier Milei dio a la iniciativa.

Entre los detalles que aparecen en la anotación se menciona un primer pago de “1,5 millones de dólares en tokens o efectivo”, seguido de otro monto similar condicionado supuestamente a que el mandatario realizara una publicación en redes sociales promocionando la criptomoneda.

El esquema también incluiría un tercer tramo cercano a los dos millones de dólares, que estaría vinculado a la eventual firma de un acuerdo de asesoramiento. Total 5 millones de dólares De acuerdo con la información incorporada a la causa, el documento habría sido creado pocos días antes de que el Presidente difundiera en sus redes sociales el lanzamiento de $LIBRA.