Congreso: siesta en Ejecutivo y votos ajustados en Diputados demoran reinicio de sesiones

La aspiración kirchnerista de tener el Congreso a todo ritmo desde el inicio de su gestión no puede mantenerse, ni siquiera, en su línea de flotación: desde la madrugada del 21 de diciembre no hay actividad en los recintos. En medio de urticantes demoras en el Ejecutivo para enviar proyectos prometidos -hasta el cierre de esta edición no hubo novedades- o dar la orden de votar leyes pendientes, legisladores del oficialismo y oposición ya dan por caídas las chances de retomar las sesiones extraordinarias este mes y aspiran, como mejor panorama, reiniciar las trifulcas el mes próximo.