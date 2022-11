Ley de Humedales: el oficialismo en Diputados llama a otra reunión de comisión

Ricardo Buryaile, diputado de la UCR y presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, dio por finalizado el emplazamiento de las tres comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto, las cuales se habían integrado con el objetivo de tratar la ley.

"Quieren dar por ‘concluida la reunión de las tres comisiones’ por no haberse realizado el 28 de septiembre, día en el que propusieron que se posponga”, aseguró Grosso y agregó: "Ya lo dije en el recinto, no se puede ser ambientalista y neoliberal. Digan la verdad: ustedes no quieren ninguna Ley de Humedales".

ley de humedales.jpg

El plenario estaba pactado para el 22 de septiembre y había pasado a un cuarto intermedio hasta el 29 del mismo mes con el objetivo de unificar criterios entre los distintos proyectos que buscan la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales.

Entre otros motivos, la falta de acuerdo para debatir el dictamen se centra en la posición de algunos diputados del Frente de Todos, los cuales responden a gobernadores provinciales con una postura contraria al proyecto y favorable a los sectores minero, agropecuario e inmobiliario.

En qué consiste la Ley de Humedales

La Ley de Humedales, que también se conoce como régimen de presupuestos mínimos para humedales, se basa en cinco claves fundamentales para la realización del proyecto:

Instalar un Inventario Nacional de Humedales en todas las provincias del país.

en todas las provincias del país. Crear un Fondo Nacional de Humedales .

. Establecer sanciones , que van desde multas hasta penas de cárcel.

, que van desde multas hasta penas de cárcel. Exigir estudios ambientales a la hora de realizar alguna actividad productiva en un territorio.

a la hora de realizar alguna actividad productiva en un territorio. Ordenar los humedales y tipificar qué tipo de actividades y cómo pueden realizarse en un plazo de 2 años.

ley de humedales.jpg

Cuándo comenzó la iniciativa por la ley

El debate para la sanción de una ley de protección de Humedales lleva una casi diez años. El primer proyecto se presentó en 2013, y tanto en 2015 como en 2018 dos proyectos de Humedales consiguieron media sanción del Senado, pero no pudieron sancionarse ya que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.

En 2020 el debate volvió a tomar impulso y hubo dictamen de la comisión de Recursos Naturales pero no de las otras tres comisiones a las que tenía giro. El proyecto perdió estado parlamentario y generó una nueva desilusión en las organizaciones ambientalistas que venían militando el tema.

En el último tiempo, los incendios intencionales en el Delta del Paraná y el impacto en la ciudad de Rosario llevaron a que se retome el debate y en marzo de este año se presentó un proyecto similar consensuado con más de 500 organizaciones de la sociedad civil, científica y académica.