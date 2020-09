Massa, sobre la suspensión de Ameri: "Las explicaciones se las debe dar a la comisión y al pueblo argentino"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló con la prensa luego del escándalo por escenas sexuales en plena sesión mixta, que terminó con la suspensión del legislador del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri. "No hablé con el diputado, Las explicaciones se las debe dar a la comisión y al pueblo argentino. A mí no me toca escucharlo, me toca hacer cumplir el reglamento", señaló.