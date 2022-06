Diputados: oficialismo reanuda debate y busca votos para ley que paga al FMI con fondos “fugados”

La iniciativa además ampliará las facultades de la AFIP para dictar procedimientos; el monto a pagar se cobrará en efectivo y en un plazo de hasta 12 meses, en cuotas mensuales, para facilitar la percepción; y se aplicará un guiño desde lo penal tributario y la evasión fiscal, pero para nada se contemplará el lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico y otros ilícitos.

Por otra parte, los bancos serán agentes recaudadores, pero si en su jurisdicción de origen no colaboran, la AFIP podrá pedir al Banco Central que multe a la filial local. En tanto, el “colaborador” deberá siempre aportar información “veraz, confiable” y sincera para no difamar, y se creará un nuevo programa en el Ministerio de Justicia para garantizar el anonimato. El monto mínimo para denunciar será de u$s500.000, para no activar mecanismos de persecución sobre la clase media, y los dólares a ser repatriados no podrán salir nunca de la economía nacional, ya que se necesitan para el funcionamiento financiero del plano local.

El Frente de Todos ya tiene el acompañamiento de sus aliados usuales de Provincias Unidas, y apuestan a guiños naturales desde la izquierda. Sin embargo, necesitarán ayuda del interbloque Federal, que maneja el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez. Desde ese espacio se escucharon varias advertencias con respecto a la iniciativa y, en el Senado, la peronista anti K Alejandra Vigo -esposa del gobernador Juan Schiaretti- rechazó la ley.

De hecho, la senadora dejó expuesto al cristinismo durante la sesión. “Ahora apoyan esta iniciativa, pero muchos de ustedes no lo hicieron con el programa de facilidades extendidas con el FMI que presentó el Gobierno, en el Congreso, dos meses atrás”, manifestó la cordobesa.

A la hora de los cierres en el recinto, el radical Luis Naidenoff adelantó a lo que ocurre ahora en la Cámara baja. “A veces pareciera como que recién arrancan. ¡Pero no! Deberíamos tratar una agenda de empleo, producción y estamos tratando un proyecto de relleno para que termine durmiendo en Diputados”, expresó.

Agenda

Otros intentos de normas se analizarán en el Congreso. Por caso, Diputados también tiene en bandeja las modificaciones -trabadas desde hace largos meses- en la integración del Consejo de la Magistratura. Se espera que pasado mañana expongan el ministro de Justicia, Martín Soria -ya lo hizo tiempo atrás- y el secretario de dicha cartera, Martín Mena. En ese debate también es fundamental la posición del interbloque federal, y se mira con lupa a Graciela Camaño.

También aterrizará esta semana en la Cámara baja el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, reclamado hasta el hartazgo por la oposición. Otras iniciativas apuntan a la promoción de la Biotecnología moderna y la nanotecnología, y su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2037; y el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en el ámbito público, privado y de la seguridad social. El tema de alquileres también será tocado por la comisión de Presupuesto, tal como contó Ámbito en su edición del viernes último.