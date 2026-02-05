Cómo es la Oficina de Respuesta Rápida de Donald Trump que copió el gobierno de Javier Milei

@RapidResponse47 es la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca bajo la administración del presidente Donald Trump. Se dedica a criticar opiniones en contra del oficialismo norteamericano.

El Gobierno lanzó es jueves la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina con el objetivo de "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política", según datos oficiales. El nuevo dispositivo oficial es una copia de @Rapid Response 47 la versión "antifake" de la administración de Donald Trump.

Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa parte de la premisa de que la sola difusión de información oficial ya no resulta suficiente frente al avance de la desinformación. Por eso, la nueva oficina tendrá como objetivo señalar falsedades concretas y contrarrestarlas con datos, en una estrategia que busca intervenir de manera directa en la discusión pública.

La creación de la oficina también se inscribe en la decisión oficial de eliminar la pauta publicitaria estatal , una política que, según la Casa Rosada, puso fin al financiamiento de “relatos” y dejó al descubierto una mayor circulación de información falsa. Frente a ese escenario, el Ejecutivo sostiene que resulta necesario pasar de una comunicación pasiva a una estrategia de desmentida activa.

@RapidResponse47 es la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca bajo la administración del presidente Donald Trump (referenciado como el presidente número 47), utilizada en la red social X. La cuenta se dedica a emitir declaraciones rápidas, reacciones y contraataques ante noticias o críticas.

Se trata de un brazo de comunicación digital para abordar de manera inmediata las narrativas mediáticas y las críticas hacia la administración Trump. En ese sentido, se asocia con la "Agenda 47", que engloba los planes de política de la campaña presidencial de Trump.

Fue utilizada para reaccionar a eventos culturales y políticos, como el caso de la selección de artistas para eventos masivos, calificando a figuras críticas como "perdedores". En resumen, es la voz directa e inmediata de la Casa Blanca de Trump en las redes sociales para el mandato 47.

En el Gobierno señalan que el modelo tiene antecedentes internacionales y mencionan como referencia experiencias impulsadas durante la presidencia de Donald Trump, cuando la Casa Blanca montó estructuras específicas para confrontar públicamente a medios y periodistas a los que acusaba de difundir noticias falsas.

Lejos de fortalecer el sistema democrático, la iniciativa abre un interrogante de fondo sobre el vínculo del Gobierno con la prensa y sobre el lugar que el oficialismo está dispuesto a conceder a la crítica y al control periodístico del poder.