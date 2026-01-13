Paritarias: docentes, estatales y judiciales rechazaron la primera oferta del gobierno bonaerense + Seguir en









Los gremios consideraron insuficiente la propuesta de aumento del 1,5% planteada por la gestión de Axel Kicillof. El encuentro pasó a un cuarto intermedio.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense se reunió con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Representantes de los gremios estatales, docentes y judiciales de la provincia de Buenos Aires rechazaron este miércoles la primera oferta salarial del gobierno bonaerense por considerarla insuficiente, en el marco de las negociaciones paritarias.

A fines de diciembre, el gobernador Axel Kicillof se había reunido con dirigentes sindicales en la Casa de Gobierno provincial con el objetivo de brindarles un panorama respecto a la situación de las finanzas locales antes de iniciar las discusiones salariales. Posteriormente, se oficializó la convocatoria que se hizo realidad este martes, cuando la gestión de PBA recibió a los gremios en diversos grupos de acuerdo a los sectores.

Rechazo a la primera oferta salarial bonaerense En ese marco, el gobierno que comanda Kicillof ofreció un aumento salarial del 1,5% que fue rechazado de plano por todos los interlocutores. Al respecto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los principales gremios del sector educativo, destacó la convocatoria para dar continuidad a las negociaciones paritarias.

Desde el FUDB aclararon que la propuesta fue considerada insuficiente y que la reunión pasó a un cuarto intermedio. "En el ámbito paritario también se planteó que, de cara a la negociación 2026, resulta imprescindible discutir no solo un salario que acompañe la inflación, sino también una recomposición que recupere lo perdido y garantice condiciones dignas para la docencia bonaerense", indicaron.

En paralelo, las agremiaciones plantearon como prioritaria y urgente la continuidad de la negociación paritaria en la que "se pueda avanzar hacia una nueva propuesta, que garantice el cierre del 2025 con la recuperación del poder adquisitivo, con un incremento salarial real que responda a las necesidades de las y los Trabajadores de la Educación".

Estatales paritarias Reunión paritaria con los estatales bonaerenses. En el encuentro estuvieron presentes representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, junto con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación. Antes de la reunión, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, Claudio Arévalo, remarcó que "el gobernador se había comprometido a darle continuidad a la discusión salarial en enero”. En ese marco, Arévalo llamó a avanzar en una recomposición de los ingresos y sostuvo que el gremio continuará planteando “la recuperación del poder adquisitivo de los salarios” y “la continuidad de los pases a planta permanente en áreas como salud y educación, así como en todos los sectores donde persiste la precarización laboral”. Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) había realizado una presentación ante el Poder Ejecutivo para solicitar la continuidad de la discusión paritaria 2025 y la apertura de la negociación 2026. “Tras la última reunión, realizada el 23 de diciembre, el gremio quedó a la espera de una nueva convocatoria que debía ser cursada en estos primeros días de enero, pero que todavía no se concretó, generando una gran preocupación entre las trabajadoras y los trabajadores judiciales”, enfatizaron desde la entidad gremial.