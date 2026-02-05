Qué es y cuáles son los objetivos de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina + Seguir en









La nueva cuenta de X busca difundir respuestas rápidas frente a noticias que el Gobierno nacional considere falsas o engañosas.

El organismo se inspira en el modelo de comunicación de Donald Trump en Estados Unidos. Hollie Adams

El Gobierno nacional creó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un organismo estatal destinado a intervenir frente a la circulación de información falsa o engañosa en medios de comunicación y redes sociales.

La iniciativa surge ante la preocupación del Ejecutivo por la proliferación de noticias inexactas que, según la administración, podrían distorsionar la percepción pública de la gestión gubernamental. Por esto, tendrá la tarea de desmentir versiones erróneas y ofrecer datos verificados.

"Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos", señalan en la publicación de X (ex Twitter).

JAVIER MILEI NUEVO DNI Presidencia La nueva cuenta en X del gobierno de Javier Milei: el objetivo La Oficina de Respuesta Oficial lanzó una cuenta en X para centralizar su comunicación y difundir respuestas rápidas frente a noticias o publicaciones que considere incorrectas. Según el gobierno, esta herramienta fue creada "para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política".

La administración subraya que la finalidad no es imponer una narrativa, sino que los ciudadanos puedan distinguir hechos verificables de operaciones políticas o mediáticas.

"Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales", detallaron en el posteo y continuaron: "El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2019435199650578875?s=20&partner=&hide_thread=false La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo “informar” no alcanza si la desinformación avanza sin… — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026 La cuenta similar que usan en Estados Unidos La Oficina de Respuesta Oficial se inspira en iniciativas implementadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, donde se creó un canal oficial para responder de manera directa a las noticias y versiones que el Ejecutivo consideraba falsas o engañosas. La cuenta más emblemática fue en @realDonaldTrump en X, junto con canales oficiales de prensa y del Gobierno como @WhiteHouse y @PressSec, que permitían publicar rectificaciones, aclaraciones y comunicados en tiempo real.

