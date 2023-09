Dólar, inflación y empleo: cuáles son las propuestas de los principales candidatos

El índice de inflación de septiembre se conocerá el 12 de octubre, a diez días de las elecciones generales . El ministro y candidato de Unión por la Patria , Sergio Massa , no quiere que ese número sea de dos dígitos, y desde su entorno aseguran que ya está trabajando en eso.

En este caso, debido a su rol de funcionario no se trata de una propuesta sino de su trabajo actual, enfocado a sumar distintos acuerdos de precios a los que se añadirá una presión a las empresas formadoras de precios . Sergio Massa anunció luego de las PASO un acuerdo de precios con supermercados y mayoristas , al que se sumó congelamiento en medicamentos . Respecto a las sanciones, suspendieron el programa Ahora 12 para aquellas que no suscribieron a los acuerdos.

massa.jpg

Todos estas decisiones se suman a la implementada hace un par de semanas: un congelamiento en los surtidores hasta fin de octubre, luego de habilitar una suba promedio del 12,5% hace un par de semanas.

Respecto a las propuestas de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, la exministra incorporó en sus filas al economista Carlos Melconian, quien será su ministro de Economía en caso de una victoria electoral. La semana pasada ambos presentaron juntos un plan económico en el cual dieron a conocer sus ideas.

Para Melconian la solución a la inflación es el ancla fiscal. Para la coalición opositora una de las causas de la suba de precios es la emisión monetaria, y están convencidos de que hay que frenarla para que la inflación descienda. Además, apuntan a que la "credibilidad" en el programa económico acelere el descenso de precios.

En esta línea, la ex ministra de Seguridad planteó dos medidas principales como “estratégicas” para frenar la inflación: la independencia del Banco Central y solidez fiscal.

Por su parte el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, propone para combatir la inflación la eliminación del Banco Central y la dolarización de la economía. “No hay otra alternativa para terminar con la inflación para siempre que no sea la eliminación del Banco Central como agente de emisión monetaria”, aseguró el economista Milei en un documento en el que detalla su plan de gobierno.

“Para eliminar el Banco Central hay que rescatar los pasivos que se encuentran hoy en el balance del banco. Desarrollamos planes alternativos para rescatar esos pasivos y que luego de la eliminación del Banco Central los argentinos puedan comerciar en la moneda que prefieran. De esta manera se acaba la inflación para siempre en la Argentina”, resumió en algunas líneas LLA en su plataforma.

Pese a que en la escena pública Milei también hace mención a la dolarización, lo cierto es que la idea no aparece en su plataforma oficial de campaña. A esto se suman las declaraciones de Darío Epstein, uno de sus principales asesores económicos, quien aseguró que no se va a llevara delante la medida "si no hay dólares".

Dólar: cuál es la propuesta de los principales candidatos

La campaña política de este año será recordada, entre otras cosas, por el debate que logró instalar el candidato Javier Milei respecto a la posibilidad de dolarizar la economía. Si bien luego de las PASO el economista parece dar marcha atrás con este tema, el término se instaló en la arena pública.

Milei Dolares Dolarización.jpg

Según el candidato de La Libertad Avanza, la dolarización establecería una competencia de monedas que permitirían a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente. No obstante, pese a que muchos de los electores del libertario aspiraban a ver convertidos a dólares sus salarios, Milei utilizó el escenario del LATAM Economic Forum para explicar que "la dolarización se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a $730″.

El propio Carlos Melconian, flamante referente económico de Patricia Bullrich, señaló que "la dolarización está a punto de archivarse". El economista de Juntos por el Cambio denostó en las últimas horas la propuesta de Milei: “Es una fantasía. No hay ningún tipo de cambio. Así empiezan los inventos. Hay que decir que el señor que hoy está ganando 500 dólares a 350 pesos aquí pasa a ganar 250 dólares. Lo que propone Milei de dolarizar a 730 es imposible”.

Sobre las propuestas de Juntos por el Cambio, Melconian precisó que, en el caso de una eventual gestión, el régimen cambiario será nuevo y habrá “elección y convivencia de monedas”, sin una competencia entre dólares y pesos argentinos.

“Al final, lo que le da fortaleza a la moneda es que uno tenga una política económica que haga una moneda fuerte, como ocurrió durante el periodo que estamos hablando”, afirmó en alusión a la implementación del plan Austral y la convertibilidad, programas a los que definió como “exitosos”.

Respecto al ministro y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, todavía sigue controlando el impacto de la devaluación posterior a las PASO. Tras un salto del 27% en el dólar oficial en agosto, en las últimas jornadas parece haberse registrado un congelamiento. La idea es que es este tipo de cambio también actúe como un ancla para que no se sigan disparando los precios.

En ese sentido, la mayor estabilidad de la divisa también impactaría en frenar las remarcaciones del mes pasado. A su vez, la expectativa es que haya mayor liquidación de divisas en las próximas semanas a partir de la implementación del nuevo dólar soja hasta fin de mes.

Cuáles son las propuestas de los candidatos sobre empleo

En términos de empleo, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue tajante. “Hoy no es razonable la indemnización”, sostuvo en declaraciones en el marco de un congreso de la Amcham

El exministro y asesor económico de Juntos por el Cambio, Dante Sica, aportó detalles: "Por un lado tenés que bajar los costos de incertidumbre con respecto a la salida laboral. Ahí hay una equivocación en el tema de que se dice que se quieren eliminar las indemnizaciones. Las indemnizaciones forman parte, si querés, de la ley de contrato de trabajo y es un derecho adquirido, y es un tema que nadie lo quiere tocar. Lo que tenés que mejorar es la incertidumbre de salida porque es todo un sistema que se generó de faltas por los temas de informalidad".

PATRICIA BULLRICH 1500

"Cuando las pymes toman personal tienen muchas dificultades con respecto a la incertidumbre de salida y, por tanto, eso es uno de los temas, si querés, que te afecta. Entonces ahí hay que limpiar un montón de regulaciones, de multas que están dando vueltas, que han generado lo que, si querés, caricaturísticamente se dice la industria del juicio, que de alguna manera tenés que limpiar. Tenés que darle mucha claridad y mucha certeza con respecto a los costos, tanto de entrada como de salida", profundizó Sica en declaraciones a Radio Con Vos.

Como anticipó Ámbito, la reforma laboral que impulsa la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio reproduce, en al menos tres de sus ejes centrales, el objetivo flexibilizador contenido en la ley 25.250 que sancionó en 2000 el gobierno de Fernando de la Rúa con un escándalo institucional que derivó en la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez.

Es que al igual que las propuestas de Bullrich, la norma denominada “Banelco” por las sospechas de haber sido facilitada mediante el pago de supuestos sobornos a senadores peronistas, se basaba en el fin de la ultraactividad (la garantía de vigencia de los convenios de trabajo más allá de su vencimiento formal), la descentralización de las negociaciones colectivas y la reducción de las cargas patronales, entre otros puntos.

Sobre este punto, el ministro y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció en los últimos días el lanzamiento del Programa Emplea Pymes que tiene como objetivo fortalecer el empleo registrado y de calidad, "aportando un alivio económico a las pymes", que generen empleo en los próximos dos años.

Massa precisó que los principales beneficios de la iniciativa serán la reducción del 100% de las contribuciones patronales para cada una de las relaciones laborales, como también gozarán del mismo beneficios los jóvenes entre 18 y 25 años que se incorporen al programa Empleo Joven.

El ministro detalló que por 12 meses el trabajador que tenga el plan e ingrese al mercado de trabajo va a continuar cobrando el salario social complementario mientras que el empleador completará el salario. Además, los trabajadores -incluidas las cooperativas municipales y organizaciones civiles-, contaran con ART, obra asocial y podrán capacitarse "a partir de programa de formación social financiados por el Estado".

Por su parte el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, propuso dos medidas que, de concretarse, impactarían de lleno en empleo público. Por un lado, la eliminación de la obra pública estatal, y en segundo lugar, la reducción de ministerios.

El economista plantea además la creación de un fondo de desempleo en reemplazo de las indemnizaciones que se pagan en la actualidad. Esta medida toma como ejemplo al sistema que rige en la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (UOCRA), en donde no se pagan indemnizaciones tradicionales como en el resto de las actividades.

El fondo de desempleo funciona con depósitos que realiza el empleador de manera mensual que salen del salario del trabajador. Este dinero se acumula en una cuenta bancaria que genera intereses, que es inembargable y que también es de libre disponibilidad por parte del beneficiario.