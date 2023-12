Dólar y los excesos de Caputo

Mientras algunos consideran que “ hay muchos activos en el Estado para ayudar al control de la crisis actual , que hoy le cuestan al país más de u$s5.000 millones anuales ” (como los fondos de la ANSES, el Banco Nación, YPF, FF. CC., etc.), otros cuestionan (con fuerza) algunas de las medidas que se van adoptando, y que en muchos casos no están formalizados, o respaldados por los decretos correspondientes.

“Hay excesos. El dólar a $800 es demasiado. A $650 estaba bien. Tampoco es necesario pagar el 2,2% de los intereses de la deuda , porque eso siempre se negocia; y ni hablar, de volver a subir las retenciones que terminará de fundir a varias actividades, como la lechería. Con el ajuste fiscal eso no era necesario”, protestaba un crítico economista cordobés, mientras adelantaba que “hay 8 tipos de cambio distintos, mientras en el Boletín Oficial solo aparecieron hasta ahora, designaciones, pero nada sobre las medidas ”.

La queja se suma a la de empresarios y directivos que pretenden ver “la letra” de un Plan Integral y el organigrama de la Reforma del Estado que todavía no se ven. Estos temas, seguramente, se van a poner sobre la mesa hoy cuando del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se reúna en Economía para analizar la agenda que viene, lo que pretende el Gobierno, y lo que esperan los empresarios.

De hecho, allí convergen los algunos de los rubros más fuertes de la economía local, que también ahora concretaron un “adelanto” que junto con los u$s900 millones de la CAF , aliviarán las urgencias más inmediatas, “pero hay que ver como se sigue”, adelantaron. Es que el desconcierto es grande , y las últimas decisiones dejaron “en descubierto” a dirigentes como alguno del sector agropecuario que había sostenido que “le iban a marcar la cancha (al nuevo Gobierno)”, o peor aún, el nuevo referente de la cartera agropecuaria, Fernando Vilella, que hace semana atrás adelantó que “si no nos dan lo que pedimos, no asumimos” (en referencia a la unificación cambiaria, y a la eliminación de las retenciones).

Qué dirá ahora, se preguntan en el sector, aunque saben que no es hombre de Caputo a quien se lo presentaron rápidamente hace poco tiempo atrás, y que le falta experiencia en las lides políticas. Por caso, recientemente afirmó: “¡yo sí quiero a Brasil!”, y “a quien se refería en la posición contraria….?”, preguntaron a su alrededor. Lo cierto es que la suba de retenciones, la suspensión de la quita de ganancias, la suspensión de la fórmula para liquidar las jubilaciones, etc, son todas decisiones contrarias a lo propuesto, que requieren explicaciones (que no aparecen) y, en todo caso, verlas integradas a un plan macro que es el que se espera ahora.