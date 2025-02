Domingo Cavallo le respondió a Javier Milei tras el despido de su hija de la OEA

El exministro de Economía recordó una entrevista televisiva del 2023 en el que manifiesta su apoyo al actual presidente. Y pidió que "no se distorsione" su apoyo pese a sus opiniones sobre la salida del cepo.

El exministro de Economía Domingo Cavallo pidió que "no se distorsione" su postura sobre su apoyo al presidente Javier Milei, luego de que fuera cuestionado duramente por el mandatario por poner en duda la salida del cepo con desembolsos del FMI . Su opinión le valió el despido de su hija de la embajada argentina en la Organización de Estados Americanos .

En una publicación en su cuenta de la red social X, Cavallo reposteó un video de una entrevista que brindó al canal TN en 2023, en la que apoyó a Milei de cara al balotaje que protagonizó el líder de La Libertad Avanza con el excandidato presidencial de Unión por la Patria , Sergio Massa. "Para que no se distorsione mi posición antes de la elección", agregó el exministro de Economía en el posteo.

Para que no se distorsione mi posición antes de la elecciónhttps://t.co/DaR4lE5jFW — Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) February 11, 2025

"Massa es la continuidad y Milei el cambio. Anteriormente no me pronuncié ni por Bullrich, Milei o Rodríguez Larreta porque ellos se movían en la misma dirección y pertenecían al mismo espacio de ideas, especialmente Bullrich y Milei, pero se estaban agrediendo demasiados unos con los otros. Gane quien gane van a tener que colaborar y trabajar juntos porque sino no van a poder proveer de gobernabilidad y resolver los problemas", había expresado el exministro en la entrevista que concedió.