El exministro de Economía elogió un informe del Ieral que advierte sobre el impacto de la política monetaria restrictiva en el consumo y la inversión. También plantea dudas sobre las reservas, la deuda y el financiamiento externo.

Domingo Cavallo volvió a cuestionar el modelo económico de Javier Milei: alertó por el sobreajuste y la caída de la inversión.

Domingo Cavallo volvió a cuestionar aspectos del programa económico del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo , al respaldar un informe que advierte sobre los costos del ajuste. En su blog personal, el exministro calificó de “excelente” el análisis de Jorge Vasconcelos, economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea.

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El documento sostiene que el Gobierno puede corregir algunas de sus políticas sin abandonar el rumbo económico iniciado en diciembre de 2023 . Entre los principales cuestionamientos, señala un posible “sobreajuste” derivado de la política monetaria restrictiva, que habría profundizado la caída del consumo y la inversión, especialmente en los sectores orientados al mercado interno.

Según las estimaciones de Vasconcelos, la contracción del consumo equivalió al 1,6% del PBI , mientras que la caída de la inversión representó un 2,5% . El economista distingue dos etapas del ajuste: una primera concentrada en el recorte del gasto público y otra posterior, marcada por el endurecimiento monetario. Durante esta segunda fase, afirma, la inversión retrocedió a un ritmo cercano al 10% anual .

No es la primera vez que Cavallo cuestiona el esquema económico de Milei. En publicaciones anteriores, el exministro señaló como una de las principales falencias de la gestión la falta de un horizonte monetario, financiero y cambiario definido . Sus críticas provocaron respuestas del Presidente, quien llegó a calificarlo de “chanta”.

El exministro de Economía elogió un informe del Ieral que advierte sobre el impacto de la política monetaria restrictiva en el consumo y la inversión. También plantea dudas sobre las reservas, la deuda y el financiamiento externo.

El informe del Ieral advierte que las condiciones para crecer son desiguales entre las distintas actividades económicas. La minería y los hidrocarburos cuentan con un escenario más favorable porque dependen de la demanda internacional, pueden financiarse en dólares y acceden a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El agro también dispone de ventajas, entre ellas la reducción de las retenciones y mayores facilidades para importar insumos y exportar.

En contraste, las empresas orientadas al mercado interno enfrentan problemas de competitividad y restricciones para acceder al crédito. Vasconcelos sostiene que las tasas elevadas y el aumento de la morosidad encarecen los préstamos y dificultan la recuperación del consumo.

Como alternativa, el economista propone reducir impuestos nacionales, provinciales y municipales para aliviar los costos de las empresas y contribuir a una disminución del costo financiero.

Las dudas sobre la deuda y las reservas

El documento también pone el foco en las proyecciones de financiamiento del Gobierno. En particular, considera ambiciosa la posibilidad de emitir hasta u$s11.000 millones en bonos en dólares bajo legislación local durante 2027.

En paralelo, el informe estima que las reservas netas del Banco Central se ubican en torno a los u$s11.500 millones, frente a compromisos externos del sector público por US$ 24.900 millones. La cifra ascendería a u$s28.000 millones al incorporar determinados vencimientos de Bopreales.

Esta diferencia entre las reservas disponibles y las obligaciones financieras condiciona el margen de maniobra oficial ante eventuales dificultades para refinanciar la deuda o episodios de inestabilidad cambiaria.

El análisis también advierte que la incertidumbre electoral puede trasladarse a los mercados si el Ejecutivo no despeja las dudas sobre las fuentes de financiamiento y la capacidad de afrontar los compromisos externos.

Además de los cuestionamientos al programa económico, el informe identifica oportunidades para mejorar el desempeño exportador. En particular, señala el margen para recuperar participación en el mercado brasileño, uno de los principales destinos de las ventas externas argentinas.

Según los datos citados por Vasconcelos, la participación de Argentina en las importaciones de Brasil cayó del 6,6% en 2017 al 4,6% en 2026. La recuperación de ese mercado aparece como una alternativa para impulsar las exportaciones y ampliar las fuentes de ingreso de divisas.