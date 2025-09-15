Diputados convocó a sesión especial para tratar vetos de Javier Milei al Garrahan y financiamiento universitario







La Cámara baja se reunirá el miércoles para analizar los vetos del Ejecutivo a leyes clave y avanzar con comisiones sobre fentanilo y ANDIS.

Diputados convocó una sesión especial para tratar vetos y comisiones de salud y educación. Jefatura de Gabinete

La Cámara de Diputados sesionará de manera especial el miércoles a las 13 horas para tratar los vetos del Gobierno a leyes como la Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento de la educación universitaria, además de avanzar en investigaciones sobre fentanilo y la Agencia Nacional de Discapacidad.

La sesión fue convocada mediante una nota formal de la Secretaría Parlamentaria, firmada por Adrián Pagan, en respuesta al pedido del presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros legisladores de distintas bancadas. El encuentro busca tratar los vetos del Ejecutivo y avanzar en la creación de espacios de control e investigación sobre la gestión de recursos y programas clave.

Pedido de informes a Karina Milei y Mario Lugones Entre los temas a abordar figura un pedido de informes para Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y para el ministro de Salud, Mario Lugones, para que respondan sobre los audios difundidos en diversos medios de comunicación “que los vinculan con presuntos cobros de coimas en el ámbito de la ANDIS”.

karina milei- mario lugones Se solicitarán informes a Karina Milei y al ministro de Salud sobre presuntas irregularidades en ANDIS.

También se incluye el tratamiento de un proyecto de ley en revisión por el cual “se modifica la ley 26.122 de Regimen Legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegacion legislativa y de promulgacion parcial de leyes”.

Comisiones especiales de investigación La Cámara baja está habilitada para tratar ese día la creación en el ámbito de Diputados una Comisión Especial Investigadora sobre la comercialización y el uso del fentanilo contaminado y sus consecuencias; otra en la Comisión de Acción Social y Salud Pública para determinar responsabilidades de ANMAT en la venta del medicamento; y una Comisión Especial Bicameral Investigadora de Fentanilo, vinculada al caso de las 96 muertes registradas por el consumo del fármaco contaminado. Además, los diputados debatirán modificaciones a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la implementación de un Programa Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, entre una veintena de iniciativas que completan el temario de la sesión especial. Noticia en desarrollo.-