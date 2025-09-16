Plazo fijo: este banco paga una tasa del 59%, ¿cuánto gano si deposito $ 1.000.000?







Con una tasa del 59%, este banco se ha convertido en una excelente opción para quienes deseen proteger sus ahorros. Los requisitos que exige y cuánto ganás con un depósito inicial de 1 millón de pesos.

Con una tasa del 59% este banco exige una serie de requisitos mínimos para quienes elijan la entidad para hacer sus depósitos. Depositphotos

Los plazos fijos se mantienen como una de las opciones más seguras de proteger e incrementar los ahorros de los argentinos, gracias a sus tasas de interés. Todas las entidades financieras tienen distintos porcentajes con el objetivo de atraer clientes. En particular, el Banco Voii ofrecen hasta un 59% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Fundado en 2014 que hoy es propiedad de la fintech argentina Cocos, el Banco Voii es una de las más beneficiosas cuando se trata de invertir, ya que sus tasas son mucho más altas que promedio en Argentina, que es de entre el 35% y el 50%, por lo que te mostramos cuánto dinero podrás ganar al invertir $1.000.000 con Voii.

Condiciones para realizar un plazo fijo con 59% de tasa de interés inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos

Para poder acceder al 59% de TNA, en la página oficial del banco se establece que el monto mínimo de inversión debe ser de $1.000.000. En caso de depositar montos menores, la tasa será del 57%. Por otro lado, los usuarios que busquen establecer un plazo fijo con esta entidad deberán completar un formulario con los datos personales, de contacto y su condición laboral.

Por otro lado, también se deberá abrir una cuenta en el banco para depositar plazos fijos, para lo que se debe seguir una serie de pasos:

Ingresar a la página web oficial de Voii. En la parte superior, dirigirse al apartado de Banca Personas, donde aparecerán los datos de contacto para pedir un turno, enviar un mail a [email protected] o al número 5276 1467 para iniciar el proceso. Completar la solicitud con el instructivo en la aplicación o en el mismo sitio web para llenar sus datos y validar su identidad. Plazo fijo: cuánto gano si deposito $1.000.000 inversiones plazo fijo Depositphotos A través de Voii, si un cliente deposita $1.000.000 en un plazo fijo estándar, es decir, de 30 días, obtendrá un 4,91% de interés. Esto significa los intereses ganados serán de $49.166,67 y que se agregarán al monto inicial invertido, por lo que el valor final cuando termine el plazo será de $1.049.166,07.

Temas Plazo fijo