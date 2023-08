Dónde voto en Entre Ríos: consultá el padrón electoral para las elecciones 2023

Los argentinos volverán a las urnas este año para elegir presidente de la Nación , que asumirá el próximo 10 de diciembre. Además se renovará la mitad del Congreso nacional , y también se votarán gobernadores, legisladores, y otros cargos provinciales y municipales. Aunque la Cámara Nacional Electoral aún no definió el calendario, ya podés consultar el padrón electoral.

Elecciones 2023: ¿qué votará Entre Ríos en las PASO 2023 y en las elecciones nacionales?

En un contexto de desdoblamiento electoral presente en 18 provincias, Entre Ríos será uno de los distritos que tendrá simultaneidad: los electores entrerrianos irán a las urnas el 13 de agosto (PASO) y el 22 de octubre (generales) para elegir cargos provinciales, gobernador y candidatos nacionales.

La provincia, además, tendrá que renovar cuatro bancas de diputados nacionales, al igual que Corrientes, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

Elecciones 2021 CABA urnas (11).jpeg

Elecciones 2023: ¿Qué pasa si no figuro en el padrón?

Bajo ningún concepto se admite el voto de alguien que no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa.

La publicación del padrón definitivo para las PASO de las Elecciones 2023 expuso la situación de muchos votantes que no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La Cámara Nacional Electoral (CNE), dispuso un plazo para realizar esos reclamos, y ese período ya venció por lo que, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto.

Según el artículo 33 del Código Nacional Electoral, los votantes “estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón”. “Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio”, continúa.