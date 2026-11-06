Rusia usaría su propia red de satélites para comunicaciones militares en medio de la guerra con Ucrania

Así lo aseguró la inteligencia ucraniana. Detallaron que se trataría de al menos 32 satélites en órbita en lo que va de 2026, con el objetivo de precisar ataques con drones.

Ucrania habló de al menos 32 Rassvet, una ínfima fracción de los más de 10.000 satélites de la red Starlink, gestionada por SpaceX.

Rusia estaría utilizando su nueva red de satélites Rassvet , presentada como una versión propia de Starlink , para sus comunicaciones militares en medio de la guerra con Ucrania , según indicó Kiev este viernes. El objetivo sería que sus drones de ataque sean más precisos y difíciles de interferir, a raíz de 32 ejemplares.

La información la proporcionó Ucrania a Reuters, con detalle de al menos 32 ‌satélites Rassvet puestos en lo que va de año -en dos tandas, en marzo y julio- según la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) . Por su parte, el Kremlin indicó el mes pasado que había lanzado más de 30 satélites.

Esto supone una ínfima fracción de los más de 10.000 satélites de la red Starlink , gestionada por SpaceX, cuya versión militar Starshield opera en Ucrania , pero no en Rusia. El acceso a los sistemas de SpaceX, del que Moscú carece, ayudó a Kiev en lo que va del conflicto.

Moscú tiene previsto realizar nuevos lanzamientos de Rassvet hasta finales de año para ampliar la cobertura geográfica de la red, acercándola gradualmente a un sistema completo de comunicaciones por satélite en órbita baja, indicó el ‌GUR en un comunicado escrito.

" La constelación es actualmente insuficiente para proporcionar una cobertura ininterrumpida del territorio ucraniano: la comunicación está disponible de forma intermitente cuando los satélites sobrevuelan las zonas en cuestión", sumó la Dirección ucraniana en el texto.

Las fuerzas rusas habían estado utilizando terminales Starlink del mercado gris en Ucrania hasta que Kiev presionó a SpaceX.

Por otro lado, el Consejo Científico y de Expertos de Rusia advirtió este viernes de los riesgos que plantea Starlink e instó a un despliegue más rápido del sistema Rassvet. Su equivalente estadounidense Starshield le proporcionó a Kiev una ventaja importante en las operaciones con drones y en las comunicaciones en el campo de batalla.

Las fuerzas rusas habían estado utilizando terminales Starlink del mercado gris en Ucrania hasta que Kiev presionó a SpaceX para que las desactivara a principios de este año, uno de los varios factores que inclinaron la balanza del campo de batalla a favor de Ucrania este año.

Sin embargo, el mes pasado los comandantes ucranianos e encontraron inesperadamente con limitaciones de velocidad impuestas a Starshield, lo que dificultó la capacidad de interceptar drones rusos y obligó a cancelar algunas operaciones de ataque.

Vladimir Putin aseguró que Elon Musk es un "verdadero genio" y reconoció el atraso de Rusia frente a Starlink

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que mantiene un " contacto estrecho" con Elon Musk para coordinar cuestiones vinculadas con Rassvet, el proyecto satelital con el que Moscú busca desarrollar una alternativa a Starlink, el servicio de internet de SpaceX. En este contexto, el mandatario ruso sostuvo: "Elon Musk es un genio, un verdadero genio".

Los dichos tuvieron lugar en la Cumbre Rusia-África, donde Putin elogió al empresario estadounidense y reconoció la diferencia entre el desarrollo de ambos sistemas. En la comparativa, explicó que Starlink ya cuenta con más de 5.000 satélites en órbita, mientras que Rusia "apenas está dando los primeros pasos".

"Estamos en estrecho contacto con nuestros socios estadounidenses, incluido el señor Musk, porque es crucial no interferir unos con otros en la órbita", agregó el mandatario. Las declaraciones se producen en medio de una disputa entre Ucrania y Estados Unidos por el acceso a Starshield, el servicio de internet satelital de uso militar desarrollado por SpaceX.