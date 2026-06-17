La inflación mayorista se moderó al 2,5% en mayo, aunque acumuló más de 34% en los últimos 12 meses + Agregar ámbito en









Tras el salto de abril impulsado por la crisis en Medio Oriente, los precios mayoristas moderaron su avance en el quinto mes del año. Sin embargo, la energía eléctrica, los productos químicos y los derivados del petróleo continuaron entre los rubros que más incidieron en la suba.

La energía eléctrica volvió a exhibir el mayor incremento mensual, con una suba del 14,7%.

La inflación mayorista se desaceleró fuerte al 2,5% en mayo, luego del salto del 5,2% registrado en abril por el impacto de la crisis energética global. De esta manera, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) volvió a ubicarse en niveles más cercanos a los observados durante el primer trimestre del año.

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Según informó este miércoles el INDEC, el incremento estuvo explicado por una suba de 2,5% en los productos nacionales y de 3,1% en los importados. En los primeros cinco meses de 2026, el IPIM acumuló un alza de 14,4%, mientras que la variación interanual alcanzó el 34,5%.

A diferencia de abril, cuando el encarecimiento del petróleo y el gas explicó gran parte de la aceleración, en mayo la presión estuvo más repartida entre distintos sectores productivos.

Entre las divisiones con mayor incidencia sobre el índice general se destacaron las sustancias y productos químicos, que aportaron 0,65 puntos porcentuales; la energía eléctrica, con 0,25 puntos; los productos refinados del petróleo, con 0,24 puntos; alimentos y bebidas, con 0,22 puntos; y petróleo crudo y gas, también con 0,22 puntos.

Energía y químicos, los rubros que más aumentaron Al analizar los distintos componentes del índice, la energía eléctrica volvió a exhibir el mayor incremento mensual, con una suba del 14,7%. También sobresalieron las sustancias y productos químicos, que avanzaron 7,2%, mientras que los productos importados registraron un aumento de 3,1%.

En contraste, los productos primarios mostraron una variación más moderada, del 1,7%, con una caída de 11,7% en los productos pesqueros que compensó parcialmente los incrementos observados en agropecuarios y petróleo y gas. Dentro de las manufacturas, los aumentos fueron más contenidos. Alimentos y bebidas avanzaron 1,9%; textiles, 2,9%; papel y productos de papel, 2,6%; y maquinaria y equipos, 1,4%. Inflación mayorista: los incrementos interanuales más altos A nivel interanual, los mayores incrementos se observaron en petróleo crudo y gas (+72%), productos refinados del petróleo (+64,5%) y productos primarios (+48,8%), evidenciando que los sectores vinculados a la energía continúan siendo los principales focos de presión sobre los costos mayoristas. Con la reciente distensión en Medio Oriente y la consecuente baja del precio internacional del petróleo respecto de los máximos alcanzados durante el conflicto, el dato de mayo muestra una moderación de las tensiones observadas el mes anterior. No obstante, la evolución de la energía y de los insumos químicos seguirá siendo una de las variables clave para determinar si la desaceleración de los precios mayoristas logra consolidarse durante el segundo semestre.