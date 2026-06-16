La estabilidad financiera repuntó en la última semana, tras dato de inflación, nota de S&P y menor tensión en Medio Oriente

El indicador, que mide la consultora Analytica, mejoró 0,8% y en 2026 acumula un alza de 13,5%. Sin embargo, se ubicó 1,9% debajo del promedio de mayo.

Pese a la desaceleración en el ritmo de compras del Banco Central (BCRA) en el Mercado Libre de Cambios (MLC), la estabilidad del mercado financiero se recuperó en la última semana , tras un positivo dato de inflación, una nueva mejora en la calificación de la deuda soberana y la aproximación a un acuerdo entre EEUU e Irán por la guerra. Aun así, se mantuvo por debajo del promedio de mayo.

La consultora Analytica informó este martes que, entre el 8 y el 12 de junio, su Índice de Estabilidad Financiera ( ISEF ) se repuntó 0,8% , luego de un fuerte declive en la semana previa. El referencial se ubicó un 1,9% detrás de la media del mes anterior, pero en el acumulado de 2026 aumentó un 13,5%.

La mejora fue causada casi de manera exclusiva por la performance en bonos y acciones . "La semana fue muy positiva para los mercados de renta fija y variable, tras conocerse el 2,1% de inflación, el desescalamiento en Medio Oriente y que la calificadora de riesgo S&P se sumara a Fitch y también elevara la calificación de la deuda argentina, de CCC+ a B-", sostuvo Analytica.

En este contexto, remarcó la entidad, "el riesgo país profundizó la baja iniciada a finales de mayo y cerró la semana en 423 puntos básicos, lo cual significó una baja semanal de 70 unidades y el valor mínimo desde abril de 2018". En cuanto las acciones, el S&P Merval medido en dólares pegó un salto del 10,2% y rozó el máximo histórico de enero de 2025, traccionado fundamentalmente por los papeles bancarios.

La calma del dólar ayudó, pero las menores compras del BCRA y la búsqueda de cobertura despiertan dudas

En materia cambiaria los indicadores financieros fueron dispares. Por un lado, el dólar oficial mayorista volvió a contraerse.

Sin embargo, Analytica hizo foco en que "por segunda semana consecutiva, las compras del BCRA (u$s436 millones) fueron inferiores a nuestra métrica de compras prudenciales —que incorpora el volumen operado en el MLC y los vencimientos a tres meses—, la cual se ubicó en u$s517 millones, afectando negativamente al ISEF". Según el informe, es consecuencia de "un mercado de cambios más tomador, al mismo tiempo que se desacelera el ritmo de liquidación de granos por la caída de los precios en las últimas semanas".

"En ese contexto, el BCRA encuentra menos margen para intervenir. De todas formas, la desaceleración está dentro de lo esperable para el semestre que se avecina, a medida que se vaya reduciendo la oferta estacional del agro", profundizó.

Frente a este nuevo escenario, resaltó también durante la última semana una mayor búsqueda de cobertura en moneda dura. El volumen operado en los títulos dólar linked creció fuerte, especialmente el viernes pasado cuando duplicó el promedio de las cinco ruedas previas, que ya era alto. En paralelo, también se mantuvo el incremento en el interés abierto del mercado de dólar futuro.