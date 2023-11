Dudas por Economía

Es que en ese lugar ya se barajaron con distinta intensidad, al menos 3 nombres. El último, el de Luis “Toto” Caputo que también tuvo ese rol con Macri, y que no terminó de manera demasiado brillante, aunque le reconocen ser “el Messi de las finanzas”. “Estuvo muy bien con los banqueros. Les dijo que hay que hacer orden interno, primero, pero hay que acordarse de los antecedentes, pues el déficit de cuenta corriente de balanza de pago externa, de 2015, de u$s 15.000 millones, él (Caputo) se lo financió a Macri; y el del 16 de u$s31.000 millones también se lo financió a Mauricio. Después vino la sequía del 17-18, y la caída de la soja, y los banqueros ya no lo conocieron más”.