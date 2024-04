Duro cruce entre Germán Martínez y Gerardo Milman por el atentado a Cristina Kirchner

Una vez terminado su tiempo correspondiente, le tocaba tomar la palabra a la diputada de UP por la Provincia de Buenos Aires Roxana Monzón.

Sin embargo, Martínez, el titular de su bloque, le pidió hablar. Ante el visto bueno de su compañera y del titular de Diputados, Martín Menem, el santafesino apuntó contra Milman.

"Esperaba muchas cosas del diputado pero no que se manifieste kantiano", comenzó diciendo.

ley bases diputados oposicion up.jpeg Ignacio Petunchi

Acto seguido, Martínez comentó que en su "Imperativo Categórico", Kant decía que "había que obrar de tal manera que la propia acción pueda transformarse en una máxima universal".

"Lo que usted hizo con Cristina Fernández de Kirchner no se puede transformar en ninguna máxima universal", lanzó a modo de cierre su breve intervención.

Tras ser aludido, Gerardo Milman requirió hacer uso de la palabra para contestarle pero la legisladora Monzón se negó. "De ninguna manera" fue la categórica respuesta de la bonaerense.

La respuesta de Gerardo Milman

No terminó ahí. Posteriormente, el libertario de San Luis Alberto Arancibia sí dejó que Milman respondiera.

"Si bien no se me nombró, he sido aludido obviamente por el diputado por Santa Fe, adjudicándome un hecho que no existe en la Justicia. Una de las cuestiones de la libertad es la división de poderes, tiene la facultad de hacer leyes", consideró el diputado del PRO.

En ese marco, dijo que "la Justicia es la que determina la inocencia o la culpabilidad de las personas" y "nuestro derecho sostiene el principio de la inocencia como principio fundamental de nuestra convivencia".

"Si el diputado de Santa Fe tiene alguna prueba, que vaya y denuncie en el expediente. No tengo ninguna denuncia, porque menos estoy imputado, porque mucho menos estoy procesado, ni hablar de estar condenado", lanzó.

Por último, Milman explicó que "todas las pruebas llevas adelante en el expediente, aún sin ninguna de estas categorías, dieron negativas y dieron favorables a mi persona".