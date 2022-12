Ciudad: docentes porteños protestarán por el cierre de profesorados

Las organizaciones gremiales detallaron cómo será la movilización: "El sindicato docente UTE y Ademys, junto al Cesge (autoridades de los Profesorados) y comunidades educativas convocan a una conferencia de prensa y concentración en rechazo al cierre de varias carreras de los profesorados que pretende llevar adelante el Gobierno".

"A horas de finalizar el ciclo lectivo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificó a los institutos de Formación Docente que cerrará el primer año de varias carreras", agregaron.

La concentración se llevará a cabo bajo el lema "No al cierre del profesorado de Física y de Lengua y Literatura, no a la UNICABA, no al recorte de cupos en nuestros institutos".

Salario Básico marcha.jpg Foto: Prensa UTEP

Protestas de gremios docentes: qué carreras cerrarán en la Ciudad de Buenos Aires

Los gremios docentes reclaman la reapertura de las carreras de los Profesorados de Física y Lengua y Literatura de los Institutos de Formación Docente Alicia M. de Justo y Mariano Acosta. Además, exigen "garantizar el ingreso a las y los más de 700 inscriptos a la carrera de Psicopedagogía".

Por último, tanto Ademys como UTE resaltan, a través de un comunicado oficial, tres reclamos claves: