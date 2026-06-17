El apoyo de Javier Milei a Abelardo de la Espriella: "Las fuerzas de la libertad estamos mirando y apoyando"

El Presidente expresó su respaldo al postulante que disputará el balotaje colombiano del próximo domingo frente al izquierdista Iván Cepeda. Planteó la elección como una disputa entre la libertad económica y el "comunismo empobrecedor".

Javier Milei intervino de lleno en la recta final de las elecciones presidenciales de Colombia y volvió este miércoles a manifestar públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella , el candidato de ultraderecha que enfrentará este domingo a Iván Cepeda en el balotaje. El mandatario argentino aseguró que las "fuerzas de la libertad" de la región siguen de cerca la definición electoral.

El apoyo fue expresado a través de las redes sociales, donde Milei reveló que mantuvo una conversación telefónica con De la Espriella y planteó la elección como una disputa entre dos modelos de país.

"Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando", escribió el Presidente. Además, sostuvo que comparte con el candidato colombiano una agenda basada en la libertad económica , la seguridad , el comercio y la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico .

"La Argentina de La Libertad Avanza estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia", agregó el jefe de Estado, antes de cerrar su mensaje con su habitual consigna: "Viva la libertad, carajo" .

Todo mi apoyo a @ABDELAESPRIELLA para el ballotage del 21 de junio...!!! Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen…

Quién es Abelardo de la Espriella

De la Espriella, de 47 años, llegó al balotaje tras obtener el 43,74% de los votos en la primera vuelta realizada el 31 de mayo, por delante de Cepeda, que cosechó el 40,90%.

Abogado penalista y empresario, fundó en julio de 2025 el movimiento Defensores de la Patria, una fuerza de ultraderecha que en menos de un año logró posicionarlo como uno de los principales protagonistas de la política colombiana.

Admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano estadounidense, el candidato suele presentarse como un outsider de la política tradicional. Sus seguidores lo apodan "el Tigre" y propone convertir a Colombia en una "patria milagro", inspirada en experiencias como las de Corea del Sur e Irlanda.

Abelardo de la Espriella Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, se enfrenta a Iván Cepeda en la segunda vuelta.

Su compañero de fórmula es el economista José Manuel Restrepo, mientras que su campaña se apoya en promesas vinculadas a la seguridad, la economía, la salud y la modernización del Estado.

Según los últimos sondeos difundidos antes de la veda electoral, tres de las cuatro encuestadoras más relevantes ubican a De la Espriella por delante de Cepeda, aunque otras mediciones reflejan un escenario de empate técnico y anticipan una definición ajustada.

El respaldo de Milei se suma a la sintonía que mantiene con distintos referentes de la derecha regional, como el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con quien el candidato colombiano suele ser comparado por sus posiciones políticas y su discurso de mano dura frente al delito.