Elecciones en Colombia: Iván Cepeda acusó a Abelardo de la Espriella de realizar una "campaña difamatoria" con su estado de salud

El candidato referente del Pacto Histórico dio una conferencia de prensa en donde profundizó sobre su historial médico. El balotaje en Colombia tendrá lugar el próximo 21 de junio.

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro , referente del Pacto Histórico , salió a responder versiones difundidas en redes sociales sobre su estado de salud y aseguró que se encuentra en condiciones de competir por la presidencia de Colombia . En este contexto, el político reconoció que padeció cáncer en 2022, remarcó que la ciudadanía merece conocer su estado de salud aunque advirtió: " Una cosa y otra proceder a hacer una campaña difamatoria absolutamente falaz con relación a mi condición médica"

Durante una conferencia de prensa, el dirigente presentó un certificado médico emitido el 14 de junio en el que se detalla su historial clínico y su situación actual. El documento señala que Cepeda fue tratado por un cáncer de colon mediante cirugía y quimioterapia y que, tras una recaída, volvió a recibir tratamiento.

“Desde el año 2022 se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico , con controles periódicos clínicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas al tratamiento”, precisó el informe.

El aspirante presidencial sostuvo que los problemas de salud forman parte de la esfera privada de las personas, aunque reconoció que quienes ocupan espacios públicos tienen la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre su situación médica.

En ese contexto, cuestionó las versiones que circularon durante la campaña electoral y defendió su capacidad para ejercer el cargo: "Una cosa es proceder a hacer una campaña difamatoria, absolutamente falaz con relación a mi condición médica y mi estado de salud, que como ustedes pueden ver es óptimo en este momento".

Así, ahondó: "Estoy plenamente facultado, capacitado, estoy en las mejores condiciones para ejercer no solamente lo que queda de esta campaña, sino en el futuro la Presidencia de la República, al ser elegido el 21 de junio".

De la Espriella entrenando @delaespriella_style

Horas antes de la conferencia, De la Espriella había difundido un video en redes sociales en el que se lo ve realizando flexiones de pecho con una de sus hijas sobre la espalda. La publicación estaba acompañada por un mensaje en el que afirmaba que "Colombia tendrá un presidente en buen estado físico, con la energía, la disciplina y la fortaleza necesarias para dar la batalla y enfrentar con determinación todo lo que se viene".

Elecciones en Colombia: a días de la segunda vuelta, Abelardo De La Espriella se encuentra al frente en la intención de voto

A menos de dos semanas del balotaje presidencial en Colombia, un relevamiento de la encuestadora AtlasIntel reflejó que el candidato de derecha, Abelardo De La Espriella, se ubica al frente de la intención de voto con el 52,6%, por delante del postulante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que registra un 44,8%.

El relevamiento fue difundido este miércoles por la revista Semana y se realizó sobre una muestra de 3.681 personas entrevistadas entre el 5 y el 10 de junio. El estudio presenta un margen de error de ±2%, mientras que el 2,6% de los consultados afirmó que votará en blanco.

Los números reflejan una ventaja para De La Espriella de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, en una elección que definirá al sucesor del actual presidente Gustavo Petro.

El dirigente del espacio Defensores de la Patria llegó al balotaje tras imponerse en la primera vuelta con el 43,7% de los votos. Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo y aliado de Petro, obtuvo el 40,9%.

Si bien De La Espriella fue el postulante más votado en la primera instancia electoral, no logró alcanzar la mayoría absoluta necesaria para consagrarse presidente sin necesidad de una segunda vuelta.