Se filtra video sin editar de la entrevista a Javier Milei con preguntas guionadas a Jonatan Viale

"La verdad los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. El que mejor entiende del tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. Es el que entiende", le dice el Presidente.

Ante la respuesta de Milei, el periodista insistió: "Es un tema que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto", le aclara el periodista, al consultarle por última vez sobre su participación en el caso. "Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal", aclara Milei, a lo que Viale acota: "Está bien, pero sos el Presidente".

El diálogo continúa con una nueva aclaración del mandatario y una invitación a Viale a que revise la descripción de su cuenta de "X". "Mi cuenta es personal. Fijate lo que dice mi cuenta", le pide Milei a Viale. En ese momento, el periodista le deja en claro que está al tanto que la cuenta lo describe como "Economista" y no como "Presidente", pero le insiste: "Sos el Presidente".

En ese momento, ante la fragilidad de los argumentos de Milei, Caputo interviene y pide que se frene la grabación de esa pregunta y le pide al periodista que la vuelva a repetir. "Arrancá con la pregunta devuelta", se escucha detrás de cámara que le pide el asesor.

"Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial", admite Viale y agrega: "A ver, ¿Cómo veníamos?", a lo que Milei le responde: "No sé. Volvé a preguntarme sobre LIBRA".

Javier Milei rompió el silencio en el caso $LIBRA y dijo que los que invirtieron sabían los riesgos: "Es como el que juega a la ruleta rusa y le sale la bala"

La polémica interrupción y edición se dio este lunes durante la entrevista que el presidente Javier Milei dio al canal TN en la que realizó su primer descargo sobre $LIBRA, luego del escándalo que generó la promoción, que perdió estrepitosamente su valor en tiempo récord y perjudicó a inversores. "Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo, pero reconoció: "Me comí un cachetazo".

“Yo no tengo nada que ocultar, no dije nada malo”, enfatizó al inicio de su explicación. Sobre las personas afectadas por el desplome de la cripto aseguró que "es falso que sean 44.000 personas. En el peor de los casos son 5.000 personas. Las chances de que haya argentinos es remota. Son personas hiper especializadas en este tipo de eventos", sostuvo.

Milei sostuvo que después del escándalo por las criptomonedas deberá "levantar filtros" y "poner murallas" porque, señaló, "no puede ser tan fácil llegar a él".

"La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente", indicó en declaraciones al canal TN.

Y añadió que junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, "tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera presidente, me lo tomo como un trabajo", insistió.

Sobre Libra, reveló que el desarrollador Hayden Davis, de esa criptomoneda, le propuso "armar una estructura que financie a emprendedores y que por la informalidad no pueden acceder a eso", por lo que se prestó a dar "difusión" de esa criptomoneda desde sus redes sociales.

"Cuando se hace público el proyecto de Libra, le doy difusión para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento, lo puedan hacer", añadió.