El Gobierno acorrala a 700 mil estatales y amenaza salarios de millones de provinciales y municipales

Aguiar sospecha que, además de un intento de hostigar a los empleados públicos, la norma del Central encubre una eventual ventaja para las entidades financieras grandes en detrimento de las más pequeñas, y así se lo hizo saber al jefe de Economía, Luis Caputo: "Desde un primer momento supimos que querían jodernos a los estatales, pero en ésta, que quiere que le diga... Hay olor a lobby de los grandes bancos, ministro. Usted ha decidido que solo podrán prestar a organismos públicos, provincias y municipios las entidades bancarias que tengan los patrimonios más grandes. Justo los grupos financieros que han sido más leoninos en las condiciones impuestas a obreros y jubilados. Está más que claro quiénes son los perjudicados con sus decisiones, pero también quiénes son los beneficiados", denunció en la red social X.

La semana pasada Adorni había adelantado la decisión de no prorrogar la autorización a los bancos para financiar al sector público en el pago de sueldos. Y lo enmarcó en las restricciones desde el Estado nacional a los distritos resueltas por la demora en la ley ómnibus, una suerte de confesión del apriete a gobernadores. “Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, dijo en esa oportunidad al comentar la decisión del Central.