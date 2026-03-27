El Gobierno brindará detalles del fallo de EEUU por YPF en cadena nacional

El Ejecutivo prepara un anuncio cerca de las 20 luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara la sentencia contra la Argentina por la expropiación de la petrolera. La decisión judicial significó un alivio millonario para el país.

(Informe de Liliana Franco) El Gobierno nacional dará este viernes por la noche un mensaje en cadena nacional para referirse al fallo favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF . Según supo Ámbito , la comunicación oficial se grabará esta tarde entre las 15.30 y 16 en Salón Blanco de Casa Rosada y se emitiría cerca de las 20. Estará centrada en la decisión de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por más de u$s16.100 millones.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había condenado al país por la estatización de la petrolera en 2012. Con esta determinación, la Argentina queda eximida, por el momento, de afrontar el pago millonario, considerado uno de los litigios más costosos de la historia reciente.

El tribunal también ratificó que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de nacionalización. La resolución se produjo tras una intensa etapa de apelación en la que el Estado argentino defendió la competencia de la justicia local para resolver la controversia y cuestionó la interpretación del derecho argentino realizada por la jueza Loretta Preska.

El fallo representa un alivio significativo para las finanzas públicas, ya que deja sin efecto la indemnización que había sido fijada en 2023 y que, con intereses, había escalado hasta cerca de u$s18.000 millones.

En una votación de 2 a 1, el tribunal determinó que las reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por los demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino , lo que justificó la revocación de la condena. Además, quedó sin efecto la orden que obligaba al país a entregar acciones de la compañía para cumplir parcialmente con la sentencia.

Si bien las partes demandantes aún pueden recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas consideran que las probabilidades de que el máximo tribunal tome el caso son bajas, lo que consolida la decisión como un triunfo judicial relevante para el país.

El presidente Javier Milei celebró el fallo en redes sociales con un mensaje breve: "Ganamos en el juicio", acompañado por una imagen junto a miembros de su Gabinete y autoridades de la petrolera.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof defendieron la estatización de YPF tras el fallo

La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof también se pronunciaron tras la decisión judicial favorable a la Argentina y defendieron la estatización de la petrolera realizada en 2012.

A través de sus redes sociales, Kicillof afirmó que el fallo “deja en evidencia años de mentiras” sobre la expropiación y sostuvo que las críticas respondieron a una “operación” impulsada por fondos buitre. Además, remarcó que la resolución confirma los argumentos que el Estado argentino sostuvo desde el inicio del litigio.

El mandatario bonaerense también respondió a las críticas del presidente Javier Milei, quien en reiteradas ocasiones se refirió al caso como el “impuesto Kicillof”. Según planteó, esa caracterización fue una construcción basada en los argumentos de los demandantes y destinada a cuestionar una decisión soberana.

Kicillof sostuvo además que YPF cumple hoy un rol clave para la generación de divisas y para amortiguar el impacto de la crisis energética global. “La nacionalización fue una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”, afirmó.

Por su parte, Cristina Kirchner también celebró el fallo y agradeció al equipo de abogados que llevó adelante la defensa del Estado argentino. La exmandataria sostuvo que la resolución reconoce que el estatuto de una sociedad no puede prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país.

Asimismo, defendió la decisión de su gobierno de avanzar con la expropiación y destacó el desarrollo de Vaca Muerta como uno de los principales resultados de esa política. “Queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país”, concluyó.