El Gobierno celebró el dato de inflación de 2025: "Es la más baja en ocho años, un logro extraordinario"

El presidente Javier Milei destacó la tarea del ministro de Economía, Luis Caputo, quien a su vez valoró la eficacia del plan de estabilización implementado en diciembre de 2023.

El Gobierno celebró este martes el último dato de inflación de 2025 que, si bien arrojó un 2,8% para diciembre, también reportó un acumulado anual de 31,5%. "Es la más baja en ocho años, un logro extraordinario", valoró el ministro de Economía, Luis Caputo. "Toto, el más grande", destacó el presidente Javier Milei. También se expresaron otros miembros del Gabinete nacional.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer una aceleración de la variación de precios en el último mes del año pasado. En un mes particular por las fiestas, Alimentos y Bebidas aumentó por encima del promedio en torno al 3,1%, siendo la división con mayor incidencia. También se destaca Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).

Sin embargo, el registro acumulado reflejó una abrupta caída. Mediante un posteo en redes sociales, el jefe del equipo económico destacó la cifra difundida por el organismo que conduce Marco Lavagna. "2025: LA INFLACIÓN MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS", tituló. Luego añadió: "La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%".

El año 2025 cerró con el indicador de precios más bajo desde 2017 "tanto en su medición a nivel general, como núcleo", puntualizó el Ministro de la Nación. Y lo catalogó como "un logro extraordinario". En aquel entonces, durante el gobierno de Mauricio Macri, el índice cerró en 24,8%.

El titular del Palacio de Hacienda valoró el número ya que, según dijo, se obtuvo "en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero", producto de un "feroz ataque político" que "derivó en una dolarización cercana al 50% del M2".

En ese sentido, Caputo aseguró que el programa de estabilización "basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación". "Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez", cerró.

La reacción de Javier Milei por el dato de inflación del 2025

El mandatario nacional celebró también reposteando la publicación de Caputo con un comentario halagador sobre la tarea del ministro. "TOTO, EL MÁS GRANDE. Fin", dijo escuetamente.

A su vez, compartió un mensaje del economista Felipe Núñez, mano derecha de Caputo en Economía, quien destacó que es la inflación "más baja de los últimos 8 años en medio de un reacomodamiento de precios relativos (con nafta en expo parity), salida del CEPO con flotación cambiaria" y en medio de "un intento de golpe de Estado por parte de la oposición".

"Esto es fruto del plan de estabilización con: fiscal, monetaria y cambiaria, una estrategia financiera que las consolida y un Presidente que las custodia", cerró, en sintonía con el Ministro de Economía.

La exministra y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también se pronunció sobre la caída de la inflación anual. "Es la inflación anual más baja desde 2017", dijo y destacó que fue producto de un esfuerzo "enorme".

"Falta, pero la tendencia a la baja es clara", prosiguió la jefa de bloque libertario en el Senado, quien aprovechó para apuntar contra la oposición: "Venimos de inflaciones kirchneristas que llegaron al 210% anual. Una locura que destruyó el salario, el ahorro y la previsibilidad. El rumbo cambió y los que más ganan son los argentinos".

Luego la senadora publicó un gráfico de Romano Group que reconstruye la evolución histórica de la inflación desde enero del 2023 a la fecha. "Hagan zoom a la inflación mensual de Cristina, Alberto y Massa en el 2023. Una inflación que nunca bajó de 6% por mes, repitió el 12% varios meses y hasta alcanzó el 25% mensual", remarcó.

Asimismo, recordó que durante el gobierno del Frente de Todos la suba de la inflación se dio "con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto. Una locura haber vivido así".

La exministra de Seguridad afirmó que esa época quedó atrás y "hoy el rumbo cambió y se nota". "Miren esa curva descendente", dijo respecto a la caída que comenzó a registrarse en la tasa de inflación luego del pico registrado tras la fuerte devaluación implementada por su gobierno a inicios de la gestión de Milei. "Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por Toto y el Presidente", celebró.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se expresó en redes sobre la caída en el índice de precios. "La inflación del 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años. Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo", recordó y acotó: "Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer".

Diego Santilli, ministro del Interior, se sumó a las voces del Gobierno que festejaron la reducción de precios. También como sus compañeros del Ejecutivo, lanzó dardos contra el kirchnerismo. "Pasamos de ser el país con más inflación del mundo con el kirchnerismo, a tener la INFLACIÓN MÁS BAJA de los últimos 8 años", dijo y aclaró: "SIN cepo, SIN controles de precios, SIN La Cámpora midiendo góndolas. Sin berretadas". "ESTE ES EL CAMINO", cerró.