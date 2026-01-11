Asesinaron a un peluquero argentino en un tiroteo durante un evento en Tulum + Seguir en









Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, murió tras recibir múltiples disparos en un bar de Quintana Roo, en la previa de un festival de música electrónica; no hay detenidos ni móvil confirmado.

Jonatan Emanuel Minucci tenía 37 años.

Un peluquero argentino que vivía desde hacía pocos meses en México fue asesinado en un tiroteo ocurrido en un bar de Tulum, en el estado de Quintana Roo. La víctima, Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, resultó gravemente herida durante el ataque y murió horas más tarde, a pesar de la intervención médica.

El violento episodio se produjo en la previa de un festival de música electrónica que iba a realizarse en el cenote Vésica. Según informaron medios locales, los atacantes llegaron en moto y abrieron fuego contra trabajadores vinculados al evento, lo que generó pánico entre los presentes. Testigos aseguraron que se escucharon al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros.

Como consecuencia del ataque, tres personas resultaron heridas, entre ellas Minucci. De acuerdo con los primeros reportes, dos heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, mientras que el tercero recibió atención médica en el lugar. Por el momento, el argentino es la única víctima fatal.

La investigación Minucci sufrió impactos de bala en el cuello, la cara, los brazos y el pecho. Permaneció internado en estado grave y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después. En el mismo ataque también resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años, y Saúl “N”, de 34, empleado federal con residencia en Ciudad de México, quienes continúan bajo observación médica.

El consulado argentino en México fue notificado del hecho y comenzó los trámites de repatriación, además de brindar asistencia a la familia. En ese marco, los familiares de Minucci difundieron un comunicado público en el que solicitaron colaboración para afrontar los costos.

“La logística es muy costosa y nos excede. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes: amigos, conocidos, clientes y cada persona donde seguramente mi hermano dejó una huella de cariño”, expresaron. También difundieron el alias para colaborar: JONA.REGRESO.ARG, CVU: 0000003100041824436446, titular Jaquelina Estefanía Minucci. Jonatan Minucci era oriundo de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, y se había mudado a Tulum en noviembre de 2025 con la intención de trabajar durante la temporada turística y reunir dinero. Tenía previsto regresar a la Argentina en febrero, ya que se preparaba para ser padre. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no informaron personas detenidas ni precisaron el móvil del ataque. El hecho se convirtió en el segundo episodio violento vinculado a eventos turísticos registrado en menos de 48 horas en la región, lo que volvió a encender alertas sobre la seguridad en zonas de alto flujo de visitantes.

