El Gobierno designó nuevos funcionarios en organismos de agua, aeropuertos y administración de bienes del Estado

Javier Milei oficializó cuatro movimientos en organismos descentralizados. Joaquín Sánchez Charró asumirá como vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, mientras que Leandro Caruso, Eduardo Blanco y Patricio Navarra fueron designados en otros tres organismos.

El Gobierno oficializó nuevas designaciones en organismos descentralizados vinculados con la administración de bienes del Estado, los servicios de agua y saneamiento, la planificación de obras y el sistema aeroportuario.

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A través de cuatro decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial , el presidente Javier Milei designó a nuevos funcionarios y aceptó la renuncia de una autoridad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) .

En la AABE, el Gobierno aceptó, con fecha 31 de marzo de 2026, la renuncia presentada por la abogada Bárbara Yael Pintelos al cargo de vicepresidenta del organismo, que funciona bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En su reemplazo, el Ejecutivo designó a partir del 1° de agosto al abogado Joaquín Sánchez Charró como vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 755/2026.

El Gobierno también designó a Leandro Luis Caruso como director del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) , mediante el Decreto 753/2026.

El organismo funciona en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y tiene entre sus funciones el control del cumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionaria del servicio público de provisión de agua potable y de colección de desagües cloacales.

Caruso fue propuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ocupar el cargo como representante de ese distrito en el directorio del ERAS.

El directorio del organismo está integrado por tres representantes, uno por el Estado nacional, uno por la provincia de Buenos Aires y otro por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las designaciones son realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de cada jurisdicción.

Designaron a un representante porteño en la Agencia de Planificación

En paralelo, el Ejecutivo designó al ingeniero industrial Eduardo Alberto Blanco como director de la Agencia de Planificación (APLA), también en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La designación fue oficializada mediante el Decreto 752/2026. El organismo funciona dentro de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la coordinación integral de la planificación de las obras de expansión y mejoramiento del servicio.

Al igual que en el ERAS, el directorio de la APLA está compuesto por tres integrantes en representación del Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La normativa establece que los miembros del directorio deben ser seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales relacionados con la actividad y cumplir con los requisitos previstos para ejercer como funcionarios públicos.

Un nuevo integrante para el organismo que regula los aeropuertos

Por último, mediante el Decreto 754/2026, el Gobierno designó a Patricio Federico Navarra como primer vocal del directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

El organismo es descentralizado y funciona bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Navarra asumirá como primer vocal del directorio, de acuerdo con lo establecido en la normativa publicada este miércoles.

Los cuatro decretos fueron firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.