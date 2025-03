El Gobierno bajó el tono a la amenaza de intervención a la Provincia de Buenos Aires: "Solo en temas de seguridad"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Gobierno no tiene los votos para intervenir la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , relativizó este sábado a la amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires y aseguró que el presidente Javier Milei se refería a temas de seguridad. También admitió que el Gobierno no tiene "fuerza legislativa" para que se vote.

" Cómo el Presidente va a plantear algo que no puede hacer , que tiene que resolver el Congreso y que no tenemos los votos", admitió Francos en un intento de bajarle el tono a la amenaza de intervención lanzada por el Presidente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En realidad, aseguró Francos , el mensaje no significaba que se buscara la intervención total de la Provincia, sino en los temas de seguridad . Lo que sí reiteró, fue el pedido de renuncia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Lo que él (Javier Milei) dice es 'si el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido tan ineficaz en tratar el tema de la seguridad, para solucionarlo, déjenos a nosotros. Déjenos intervenir a nosotros en este tema para llevarlo adelante'. Y siempre le dijo renuncie usted como gobernador y nosotros nos hacemos cargo de tratar el tema de la inseguridad", explicó el jefe de Gabinete.

Criticas a la oposición por no asistir a la apertura del Congreso

Francos criticó a los sectores de la oposición que no asistirán al discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei. "Nada permite tener esta actitud absolutamente anti-instituciones”, aseguró.

“Puede que alguno pegue el faltazo por algún motivo en particular, pero nunca que se haya manifestado de esta manera. Supongo que hay algunos hechos que generan estas reacciones. Nada permite tener esta actitud absolutamente anti-instituciones”, evaluó el jefe de Gabinete.

Gobierno no presentará por ahora un pedido formal de intervención de la provincia de Buenos Aires

Ocho minutos antes de que The New York Times publicara que Mauricio Novelli, quien dijo ser asesor de Javier Milei, cobró uSs50.000 por persona una foto grupal con el mandatario durante la conferencia Tech Forum, en la cuenta oficial del Presidente se publicó un duro posteo contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof exigiendo su renuncia.

A diferencia de los días anteriores, durante la mañana del viernes no hubo grandes movimientos de funcionarios y Javier Milei permaneció en la Quinta de Olivos repasando su discurso. Pese a las publicaciones del Presidente y de los tuiteros orgánicos en las redes sociales, fuentes de diálogo directo con el mandatario aseguraron a este medio que por ahora no hay intenciones de presentar un pedido formal de intervención. El Gobierno sabe que la medida debería pasar por el Congreso y no cuenta con los votos para avanzar en la idea.