El gobierno de Javier Milei analiza qué hacer con el histórico edificio de Desarrollo Social

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni , respondió a las diversas versiones que indicaban que el Gobierno tenía en agenda la demolición y/o venta del histórico edificio de Desarrollo Social, ubicado sobre la avenida 9 de Julio. " No, esa versión es falsa ", respondió de forma acotada.

A pesar de negar inicialmente las versiones sobre una posible demolición del edificio, y asegurar que " hoy no hay ninguna definición " Adorni posteriormente aseguró que "en algún momento, como pasa con otros edificios, se tomará alguna decisión ".

Además, en su justificación, el vocero presidencial afirmó que el edificio es "incómodo para todos los que transitan la 9 de julio" . "Veremos, llegado el momento, que definición se toma", sentenció el funcionario. En dicha sede, funcionaron los ex ministerios de Obras Públicas, Desarrollo Social y Salud.

El edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social (actualmente Capital Humano), la icónica sede se encuentra emplazada en plena Avenida 9 de Julio. Desde 2011, el mismo lleva instaladas, en dos laterales del edificio, imágenes de María Eva Duarte de Perón.

Según reconoce el Gobierno, en la página web del Ministerio de Capital Humano -que absorbió a las viejas carteras de Acción o Desarrollo Social-, el edificio "emblemático" se inauguró en 1936 como sede del entonces Ministerio de Obras Públicas (MOP). De esta manera, se convirtió en el primer y único rascacielos construido sobre la Avenida 9 de Julio.

desarrollo social.webp Desde 2011, el histórico edificio cuenta con imágenes de María Eva Duarte de Perón. Wikipedia

Luego de cambiar oficialmente el nombre del Centro Cultural Kirchner - ahora Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento - un influyente funcionario de la gestión de Javier Milei reveló a periodistas de la Casa Rosada que la iniciativa está en carpeta aunque no se concretaría en el corto plazo.

El edificio, que originalmente alojó al Ministerio de Obras Públicas y también el Ministerio de Salud, se encuentra en medio de la traza de la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires. "No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, la Ciudad no tiene injerencia", sostuvo el dirigente según reveló Noticias Argentinas.

Sin embargo, también detallaron que no se busca "invisibilizar al peronismo". A pesar de las diferentes versiones, Adorni confirmó que, aunque puede ser analizado en un futuro, por el momento está medida no está en agenda y "no hay ninguna definición" al respecto.