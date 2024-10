Tras el cambio de nombre, el Gobierno oficializó a la nueva directora del Palacio Libertad

El oficialismo llevó a cabo una reinauguración, y cambio de nombre, del ahora ex Centro Cultural Kirchner. Tras esto María Ángeles Mira fue nombrada como directora de Planificación y Programación del edificio.

Tras anunciar el cambio de imágen del ahora ex Centro Cultural Kirchner, el Gobierno designó a la nueva directora del edificio.

Palacio Libertad.jpg El nuevo logo del ex Centro Cultural Kirchner.

La nueva medida responde a lo dispuesto en el Decreto N° 355/17, que estipula que “toda designación transitoria de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados presupuestariamente, será efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la jurisdicción o entidad correspondiente”, según el documento oficial.

A lo largo de su carrera, Mira estuvo dedicada principalmente a la producción audiovisual y contó con un cargo estatal durante el último Gobierno. Durante la gestión de Alberto Fernández, ocupó el cargo de delegada técnico administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, en 2021.

De esta manera, Mira fue designada oficialmente con el cargo de Directora en el organismo desconcentrado de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Capital Humano, una cartera creada mediante el Decreto N.º 8/2023 como parte de la reestructuración del Gabinete Nacional que llevó a cabo Javier Milei. En esta línea, y como parte de reforma, los créditos presupuestarios y las unidades organizativas del entonces Ministerio de Cultura fueron transferidos al Ministerio de Capital Humano.

El acto de reinauguración del Palacio Libertad

Javier Milei encabezó, durante el pasado sábado, el acto de presentación del nuevo Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Previo a su discurso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un video donde podían observarse los preparativos para el evento.

"Bienvenidos a uno de los primeros pasos para cambiar la historia", inicio Milei en la jornada de inauguración. "Para algunos quizás sea un simple cambio de nombre pero para nosotros es el inicio de una nueva etapa en donde enaltecemos a las figuras de nuestros más grandes próceres y símbolos nacionales", detalló.

Rápidamente el discurso del máximo mandatario argentino viró a una fuerte crítica a la situación de conflicto entre el oficialismo y los diferentes sectores que reclaman un mayor financiamiento de las universidades públicas. "Los mismos que llevaron a cabo el intento de demonización contra el padre del aula, son los que ahora pretenden rasgarse las vestiduras por la educación y toman a los alumnos de rehenes en su desesperado intento por mantener sus privilegios", denunció el libertario.

Javier Milei Universidad Pública Palacio Libertad El discurso de Javier Milei sobre la universidad pública durante la reinauguración del Palacio Libertad.

"Está poniendo mal el foco sobre el final de la carrera educativa, cuando tenemos problemas de formación de capital humano básico porque los chicos no comen y después no pueden estudiar" acusó Milei y luego agregó: "La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta, los ricos y la clase media alta".

En este sentido, Milei profundizó sobre este análisis y aseguró que "el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad". Tras esto, el Presidente también afirmó que la universidad dejó de ser "una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo de la misma".

Por último, el líder libertario volvió a la carga sobre la necesidad de auditorías a las casas altas de estudios: "¿Podrían permitir que se los audite, no? Porque acá no está ni en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita". Luego, el Presidente sentenció: "La cuestión es que los recursos son escasos y siempre robar está mal. Si no quieren ser auditados es porque están sucios".