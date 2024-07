El Gobierno lanza Plan de Alfabetización: "Es prioritario que los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos"

Una campaña que desnuda que, asistir a la escuela hoy en día, no significa aprender. De acuerdo a la prueba regional ERCE, llevada a cabo en 2019, en la que participaron 16 países de América Latina, muestra que en Argentina el 46% de los alumnos de 3° grado de primaria no alcanzan el nivel mínimo de lectura. Estos resultados para 6° grado mostraron una situación extremadamente preocupante. El 70% de los estudiantes en la Argentina no alcanzaron el nivel mínimo de competencias que se considera aceptable en esa etapa de la escolaridad.