El Gobierno mantiene puerta abierta a gobernadores en medio de la tensión

El caso Chubut y la pelea del gobernador Ignacio Torres con Javier Milei por la quita de recursos coparticipables muestran un escenario de conflictividad in crescendo entre las provincias y Nación. No obstante, en la Casa Rosada, mientras el Presidente activa la metralleta en X (ex Twitter), sigue la conversación con mandatarios que una vez que ingresan a Balcarce 50 se muestran dispuestos a dialogar.