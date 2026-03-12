El Gobierno denunció "adoctrinamiento" por el 24 de marzo en escuelas de Morón + Seguir en









Es a raíz de una presunta consigna sobre el uso de pañuelos de Abuelas de Plaza de Mayo con críticas a la administración nacional. La polémica ocurre a días de los 50 años del Golpe.

Este 24 de marzo se conmemoran 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar.

El Gobierno nacional denunció este jueves un "adoctrinamiento partidario" en una escuela del municipio de Morón a raíz de una nota firmada por una funcionaria del municipio con motivo de la conmemoración el próximo 24 de marzo de los 50 años del golpe de Estado que desembocó en el inicio de la última dictadura cívico-militar. Ante esa situación, exigieron explicaciones a a las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovelo, a través de la Secretaría de Educación, exigió explicaciones tanto a las autoridades de la provincia de Buenos Aires como al intendente de la localidad bonaerense, a partir de una nota que trascendió en medios de comunicación -presuntamente firmada por la Directora de Educación del Municipio- en la que se hacen afirmaciones sobre la postura del Gobierno nacional en relación con la última dictadura militar.

En el documento, del cual no verificaron "con precisión su autenticidad", la Directora de Educación del Municipio habría solicitado a las instituciones educativas "que las familias enviaran un pañuelo blanco intervenido con frases, nombres o símbolos, para realizar un trabajo didáctico en el marco de una actividad que se desarrollará el próximo 22 de marzo", que debería incluir la consigna: "Frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado".

secretaria de educación capital humano Capital Humano denuncia "adoctrinamiento partidario" en Morón "Lo trascendido podría enmarcarse en un hecho de adoctrinamiento partidario en un contexto escolar, en el que una funcionaria pública promovería la transmisión posicionamientos político-partidarios a los estudiantes", denunciaron desde Capital Humano. Según aseveraron , este tipo de situaciones "podría afectar la integridad psicológica de los estudiantes", el derecho a "una adecuada educación cívica" y al "libre desarrollo de su pensamiento".

La nota enviada por la Secretaría de Educación señala que la Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 75 inciso 19, así como tratados internacionales, "consagran el derecho de enseñar y aprender". Asimismo, citaron en particular la Convención sobre los Derechos del Niño "que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento".

El comunicado también menciona la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes "que garantiza la máxima exigibilidad de los derechos reconocidos y establece la aplicación obligatoria de la Convención en todo acto o decisión que involucre a menores de edad". Y la Ley N° 26.206 de Educación Nacional que reconoce "el derecho de los alumnos a ser respetados en su libertad de conciencia y a ser protegidos contra toda agresión psicológica". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2032084801772044756&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/8J1Z0O9Uf7 — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 12, 2026 El presunto comunicado de Morón sobre el 24 de marzo La polémica surgió luego de que el periodista Tomás Díaz Cueto publicara en “X” un presunto “memo” que lleva el número 3248/26 firmado por la Directora de Educación del municipio, Anabel Perret Venzzani y fechado el 4 de marzo. En el supuesto comunicado de Morón se les da indicaciones “a todas las instituciones educativas del municipio” que “envíen una cartulina blanca” con “un pañuelo blanco intervenido con frases, nombres, símbolos, dibujos flores, bordados, dibujados, pegados, para que florezcan historias en todos los rincones del país”. A continuación, agrega: “La intencionalidad es que a 50 años de la dictadura más cruel de Argentina y frente a un gobierno empecinado en negar o justificar el terrorismo de Estado, insistamos en hacer memoria de manera activa, colectiva y participativa. De esta manera, el domingo 22 de marzo llenaremos de pañuelos y resistencia el Espacio de la Memoria y la Vida”.

