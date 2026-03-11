Manuel Adorni habló de "mentiras y fake news" en medio de la polémica por el viaje de su esposa

El jefe de Gabinete expuso ante empresarios durante Argentina Week y defendió el rumbo económico del Gobierno. En su discurso denunció intentos de “empañar” el evento.

Manuel Adorni se defendió de las críticas por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó este miércoles en Argentina Week, el evento que reúne a inversores y empresarios en Nueva York, donde defendió el rumbo económico del Gobierno y cuestionó lo que definió como intentos de “empañar” la agenda oficial con “mentiras” y “fake news”.

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que el país atraviesa una “oportunidad histórica” para consolidar un modelo de libre empresa y atraer inversiones en múltiples sectores productivos.

“Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, afirmó ante empresarios y representantes del sector privado.

En ese marco, Adorni aseguró que la Argentina se encuentra en una nueva etapa de apertura económica y destacó el potencial de áreas como minería, energía, agroindustria, industria del conocimiento, tecnología y mercado de capitales .

“El país es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”, sostuvo. Según explicó, el Gobierno busca impulsar un proceso de crecimiento basado en energía competitiva, reducción de regulaciones y competencia fiscal entre provincias para atraer capitales.

La polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni

Las declaraciones se producen en medio de la controversia por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial que trasladó a la comitiva oficial a Estados Unidos. El episodio derivó en denuncias judiciales y reclamos políticos de la oposición, que cuestionan la utilización de recursos públicos para el traslado de familiares de funcionarios.

Una presentación fue realizada por Marcela Pagano por presunto peculado, defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La diputada le reclamó al presidente Javier Milei que le pida la renuncia al exvocero, mientras que el abogado Gregorio Dalbón también llevó un escrito ante la Justicia por malversación de fondos.

La primera presentación, realizada por Dalbón, se hizo ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas. “Si se desloma o no no es una excusa válida”, dijo el letrado ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.

De acuerdo con información periodística de público conocimiento que dió cuenta que el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, habría utilizado el avión presidencial en un viaje oficial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, trasladando en dicha aeronave a su esposa.

Según surge de la propia explicación brindada públicamente por el funcionario, en diversos medios periodísticos, la presencia de su cónyuge en el vuelo presidencial no habría estado vinculada a funciones oficiales ni a actividades institucionales del Estado, sino que habría obedecido a circunstancias personales.

De confirmarse tales extremos, la utilización de recursos públicos -en particular, de una aeronave oficial destinada al transporte del Presidente de la Nación y comitivas oficiales- para trasladar a una persona sin función pública podría constituir una utilización indebida de bienes del Estado, susceptible de encuadrar en las figuras penales previstas en los artículo 260 del Código Penal de la Nación, denunció el letrado.

“En ese sentido, corresponde destacar que los bienes y recursos estatales sólo pueden ser utilizados con fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública, por lo que su empleo para fines particulares o ajenos a la actividad oficial podría configurar una afectación ilegítima del patrimonio estatal”.