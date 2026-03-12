Plazo fijo en marzo 2026: ¿conviene depositar por sucursal o home banking?

Conocé cuanta ganancia nos puede dejar esta modalidad de inversión con las tasas actuales y cómo generar la mayor cantidad de rendimientos posible.

Mientras los canales digitales ofrecen tasas más altas en la mayoría de los casos, la modalidad presencial conserva vigencia entre quienes priorizan el trato directo con la entidad bancaria.

El plazo fijo mantiene su lugar entre las herramientas más elegidas por los ahorristas argentinos, que buscan una alternativa de bajo riesgo para colocar su dinero. Este instrumento financiero consiste en depositar una suma determinada durante un período específico, mientras el banco paga intereses según la tasa vigente al momento de la constitución. De esta manera, el cliente conoce desde el inicio cuál será el rendimiento aproximado que recibirá al finalizar el plazo acordado.

El sistema bancario argentino ofrece distintas vías para constituir este tipo de inversión, y cada una presenta particularidades en el rendimiento que se obtiene. En el caso del Banco de la Nación Argentina, los clientes pueden abrir un plazo fijo de forma presencial en una sucursal o bien mediante canales digitales como el home banking, la aplicación BNA+ o los cajeros automáticos de la red Link.

El funcionamiento del plazo fijo tradicional resulta sencillo y transparente para el usuario: el cliente decide el monto que desea invertir y el período durante el cual el dinero permanecerá depositado en la entidad financiera. Durante ese tiempo, el capital queda inmovilizado y no puede retirarse hasta la fecha de vencimiento establecida en el contrato del depósito.

A su vez, el banco calcula los intereses en función de la tasa vigente y del plazo seleccionado por el ahorrista. Una vez que se cumple el período pactado, la entidad devuelve el capital inicial junto con el rendimiento generado durante ese lapso.

Además, el Banco Nación ofrece distintas alternativas vinculadas con la renovación del depósito. El cliente puede optar por renovar el plazo fijo en forma automática, reinvertir solo una parte del dinero o bien retirar la totalidad del capital y los intereses acreditados. Cada una de estas opciones permite adaptar la inversión según las necesidades del titular de la cuenta.

En este contexto, las diferencias entre las tasas según el canal de constitución generan consultas frecuentes entre los usuarios. Muchos ahorristas comparan las condiciones que ofrece cada modalidad antes de decidir dónde realizar el depósito.

Las tasas de interés del plazo fijo pueden variar de acuerdo con el canal elegido para constituir la inversión. El simulador oficial del Banco Nación indica que el rendimiento del depósito cambia cuando la operación se realiza por medios digitales o en una sucursal bancaria.

Esta diferencia surge porque las entidades financieras impulsan el uso de plataformas electrónicas para concretar operaciones. Los bancos promueven estos canales ya que reducen costos operativos y permiten gestionar transacciones sin atención presencial.

Para los clientes, esta política implica que un mismo monto depositado durante el mismo plazo puede generar intereses distintos según el método elegido para abrir el plazo fijo. Por esa razón, muchos ahorristas analizan previamente cuál alternativa ofrece un mejor rendimiento.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos

Por home banking

El plazo fijo constituido mediante home banking o a través de la aplicación BNA+ presenta una tasa de interés más alta que la disponible en las sucursales del banco. Este sistema permite abrir el depósito desde una computadora, un teléfono celular o incluso desde cajeros automáticos conectados a la red Link.

Además, las plataformas digitales del Banco Nación permiten consultar las tasas vigentes antes de confirmar la operación. El cliente puede simular el rendimiento del depósito al seleccionar el monto que desea invertir y el plazo elegido para la colocación.

Por otra parte, el sistema electrónico debita el capital directamente desde la cuenta bancaria del usuario, lo que evita el manejo de dinero en efectivo y simplifica el proceso de constitución del plazo fijo. Este mecanismo incorpora también los sistemas de seguridad habituales del home banking.

Asimismo, los canales digitales ofrecen mayor disponibilidad horaria para operar. El cliente puede constituir el plazo fijo o consultar su inversión durante gran parte del día, sin depender del horario de atención de las sucursales, y, por ese motivo, muchos ahorristas optan por esta modalidad cuando buscan obtener un rendimiento mayor sin modificar el monto ni el plazo del depósito.

Por ejemplo, al invertir $100.000, si la inversión se hace a través de home banking, la TNA representa un 24,50%, mientras que la TEA representa un 27,45%. Esto significaría una ganancia de $2.013,70, lo que implicaría un retorno de $102.013,70.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Por sucursal

El plazo fijo abierto en una sucursal del Banco Nación mantiene el mismo esquema general de funcionamiento que la versión digital, aunque presenta una tasa de interés inferior en comparación con los canales electrónicos.

En este caso, el cliente realiza la operación de forma presencial en una oficina de la entidad bancaria. Durante el trámite, el personal del banco informa el rendimiento correspondiente al monto y al plazo elegido para la inversión. Al mismo tiempo, el sistema presencial permite constituir depósitos tanto en pesos como en dólares. El cliente también puede definir en el momento si desea renovar automáticamente el plazo fijo cuando llegue la fecha de vencimiento.

Por ejemplo, al invertir $100.000, si la inversión se hace a través de home banking, la TNA representa un 20,50%, mientras que la TEA representa un 22,54%. Esto significaría una ganancia de $1.684,93, lo que implicaría un retorno de $101.684,93.

Además, la red de sucursales del Banco Nación cubre gran parte del territorio argentino, lo que permite que los clientes accedan al servicio incluso si no operan con herramientas digitales. Esta opción resulta habitual entre quienes prefieren realizar sus operaciones financieras con atención directa en una oficina bancaria.

Por último, el respaldo institucional del banco constituye otro factor que muchos ahorristas consideran al momento de elegir dónde colocar su dinero. El Banco Nación funciona como entidad financiera estatal y sus operaciones cuentan con el marco establecido en su Carta Orgánica.