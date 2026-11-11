Luján reúne a la dirigencia política para el último mensaje del papa León XIV en el país

La comitiva bonaerense llegó desde temprano, encabezada por Axel Kicillof, junto a intendentes, legisladores y referentes del PJ. Diego Santilli, Mario Lugones y Sebastián Pareja participan en representación de la administración de Javier Milei. Sergio Massa y Máximo Kirchner también están presentes.

La última jornada de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina reúne este miércoles en Luján a buena parte de la dirigencia política nacional y bonaerense. La misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján convocó a funcionarios del Gobierno, autoridades provinciales, intendentes y legisladores de distintos espacios.

Alrededor de las 6.30 ingresó a la plaza la comitiva política vinculada al gobernador bonaerense, Axel Kicillof , integrada por funcionarios de su gabinete, intendentes, legisladores provinciales y diputados y senadores nacionales. Entre los dirigentes presentes se encuentran Sergio Massa, Máximo Kirchner y Andrés Larroqu e, además de la diputada provincial Mayra Mendoza y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza . También participan el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y la vicegobernadora Verónica Magario.

Kicillof, anfitrión institucional de la jornada en la provincia de Buenos Aires, encabezó la convocatoria a la dirigencia política. La invitación alcanzó a los 135 intendentes bonaerenses, legisladores provinciales y nacionales, gobernadores y autoridades de distintos poderes del Estado. La presencia de representantes de las distintas vertientes del peronismo le dio volumen político a la ceremonia religiosa.

Massa y Máximo Kirchner, referentes de dos de los principales sectores del peronismo, coincidieron así con el gobernador bonaerense en una convocatoria que reunió a dirigentes con diferentes responsabilidades institucionales y posiciones dentro del espacio. También se encuentra el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, junto a otros legisladores y referentes del kirchnerismo.

Nuestro pueblo espera con mucha emoción y felicidad la llegada de León a Luján, donde estamos ultimando detalles para la histórica misa de mañana. pic.twitter.com/c0XCzQH3QV

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz participó en Luján de la peregrinación de los Hogares de Cristo. “Necesitamos que la palabra del Papa ilumine a toda la Argentina, nos llene de esperanza y de unidad nacional, y fundamentalmente que ablande los corazones de aquellos que los tienen congelados. Que puedan tener la sensibilidad suficiente para ponerse en el lugar de quienes sufren”, afirmó.

La comitiva del Gobierno llegó cerca de las 9, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al frente. Lo acompañan el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La delegación representa a la administración de Javier Milei en la misa que marcará el cierre de la visita del Papa al país.

Con mucha emoción y alegría nuestro pueblo se congrega en Luján a la espera de la llegada de León XIV pic.twitter.com/0a5x6YX8La — Andrés Larroque (@larroqueandres) November 11, 2026

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no participan de la ceremonia en Luján. Ambos tienen prevista su presencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para despedir al Pontífice antes de su partida hacia Perú, donde continuará su gira por América Latina.

La presencia de dirigentes de distintas fuerzas políticas se produce en una jornada que tiene como centro la celebración religiosa, pero que también ofrece una imagen de representación institucional amplia. El encuentro reúne al oficialismo nacional y al bonaerense, además de dirigentes opositores y referentes sindicales y sociales, en un contexto de diferencias políticas que atraviesan la relación entre la Casa Rosada y la administración provincial.

León XIV celebrará la misa frente a la Basílica de Luján antes de abandonar la Argentina. La ceremonia constituye la última actividad pública de su visita apostólica y convocó a miles de fieles que llegaron a la ciudad desde distintos puntos del país. La organización provincial dispuso un operativo especial de seguridad y accesos restringidos para ordenar el ingreso de las autoridades y del público.