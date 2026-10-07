Defensa de la Soberanía Nacional: avanza el debate en Diputados, donde reclaman por Pablo Quirno y Carlos Presti Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









El Ejecutivo envió a María Ibarzábal Murphy, quien justificó las reformas de seguridad interior porque vivimos en "un mundo más peligroso". El peronismo insiste en dividir la redacción del proyecto.

La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Diputados

El Gobierno avanza con su estrategia parlamentaria. Mientras apuntan a que la última decisión de la Corte termine de desincentivar la sesión opositora del 15 de octubre, presentaron una serie de proyectos para endurecer penas (a abusos sexuales y a vandalismo rural) y continúan el proceso para dictaminar su ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Su expectativa es sellar los apoyos en un plenario la próxima semana. El PRO ya anticipó su apoyo, pero los aliados radicales y provincialistas aún no se pronunciaron ni asistieron a los debates. La oposición solicitó la convocatoria a los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores),

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Para la nueva reunión informativa, el oficialismo convocó a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, a respaldar el proyecto, que en sus primeros 40 artículos amplían las sanciones a quienes desarrollen actividades productivas en Malvinas, mientras que los 93 restantes apuntan a vigilancia interior y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional -compuesto en exclusiva por el Ejecutivo- que defina acciones bélicas y de control interno. "Todo tiene que ver con Malvinas, desvincular esta cuestión de la defensa integral de la soberanía nacional y la integridad territorial es un error conceptual", argumentó la funcionaria.

Según Ibarzábal Murphy, señalada como la encargada de la redacción del proyecto, se trata de "un menú más grande de sanciones" dado que "no es suficiente para defender nuestra soberanía con la contundencia que el Estado argentino debe hacerlo" en el marco de "un mundo más peligroso": "Tenemos legislación que ha quedado obsoleta y creemos que hay que modernizarla". Así fue que planteó que es necesario "establecer los incentivos de cara a los actores para poder hacernos respetar"

Luego, aseguró que no hay intención de unificar las funciones de defensa y de seguridad y se refirió a las sanciones dispuestas a quienes sean considerados culpables -por el Consejo de Seguridad Nacional- de "manipular la opinión pública": "No tiene nada que ver con el pleno ejercicio del derecho de la libertad de expresión". A su vez, señaló que "entendemos estas medidas urgentes como realmente excepcionales" y que evalúan incorporar en el proyecto la creación de una Comisión Bicameral para el régimen sancionatorio.

El bloque de Unión por la Patria es el principal opositor a la ley. Diputados La oposición consideró insuficiente esa participación legislativa. Por caso, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió que se involucre al Congreso en la integración del Consejo de Seguridad y en "el seguimiento, el control, y la autorización de la política de defensa y de seguridad nacional", mientras que Eduardo Falcone (MID) pidió por incorporar una autorización parlamentaria para conservar acciones militares una vez que el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente, las inicien.

El peronismo, por su parte, insistió en debatir exclusivamente los primeros 40 artículos del proyecto, referidos a las sanciones por las actividades en territorio argentino, solicitud que el oficialismo desestimó en diálogo con Ámbito. Además, pidieron que se enmarque la redacción en la Resolución 2065 de la Asamblea de la ONU que reconoció la disputa soberana en las Malvinas. "No nos importa votar en contra de este proyecto así como está y que nos tilden de anti Malvinas, porque no es cierto", anticipó a este medio un referente del bloque. Defensa de Soberanía Nacional: qué dice el proyecto Entre sus propuestas, el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional propone: Multas económicas severas sujetas al precio del barril del petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión de hasta 20 años para quienes exploren o exploten hidrocarburos y recursos naturales sin autorización argentina en el territorio soberano.

sujetas al precio del barril del petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión de hasta 20 años para quienes exploren o exploten hidrocarburos y recursos naturales sin autorización argentina en el territorio soberano. Condenas de hasta 12 años de prisión para personas a las que se vinculen con organizaciones o Estados extranjeros y procuren "alterar procesos electorales", promuevan "actos de violencia” o "manipulen la opinión pública".

y procuren "alterar procesos electorales", promuevan "actos de violencia” o "manipulen la opinión pública". Creación del Consejo de Seguridad Nacional con una estructura permanente con funciones judiciales y legislativas encabezada por el Presidente. Está compuesto únicamente por integrantes del Poder Ejecutivo, no prevé control parlamentario específico y los avala para establecer sanciones.

con una estructura permanente con funciones judiciales y legislativas encabezada por el Presidente. Está compuesto únicamente por integrantes del Poder Ejecutivo, no prevé control parlamentario específico y los avala para establecer sanciones. Se reglamenta legalmente el vigente Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), que puede incluir personas cuando existan “motivos razonables para sospechar”, con la UIF como órgano rector.

que puede incluir personas cuando existan Prohíbe que asesores extranjeros participen de campañas electorales, así como también recibir financiamiento foráneo para campañas electorales. Proyecto completo de Defensa de la Soberanía Nacional

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